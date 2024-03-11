Manisa'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Manisa akşam ezanı, akşam namazı ve Manisa namaz vakitleri haberimizde.
Manisa iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?
Manisa imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Manisa namaz vakitleri ve Manisa imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Manisa'da ilk iftar saat kaçta 2024?
Manisa'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 19:20'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.
Manisa'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?
Manisa'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:136'da okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?
2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)
- 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
- 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü
- 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü
Manisa'nın Tarihi
Manisa, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Osmanlı döneminde ise sanat, edebiyat ve ticarette önemli bir merkez olmuştur.
Manisa'nın Coğrafi Konumu
Manisa, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alır. İzmir, Balıkesir, Uşak ve Kütahya gibi illerle komşudur. Gediz Nehri'nin kıyısında bulunan Manisa, verimli toprakları ve tarım alanlarıyla dikkat çeker.
Manisa'nın Nüfusu
Manisa, Türkiye'nin büyük şehirlerinden biridir. 2022 itibarıyla nüfusu 1 milyonun üzerindedir. Şehir, tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.
Manisa'nın Posta Kodu
Manisa'nın posta kodu 45XXX'dir. Manisa'nın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.