Ramazan ayı, İslam dininin beş şartından biri olan orucun tutulduğu kutsal bir aydır. Ramazan, bereket, mağfiret ve manevi arınma ayı olarak kabul edilir. İmsakiye, Ramazan-ı şerif boyunca her gün için iftar ve sahur vakitlerini gösteren bir tablodur. Ayrıca imsak, güneş, öğle, ikindi ve yatsı namazı vakitlerini de içerir. Manisa 2024 imsakiye sayesinde Manisa'da iftar saati kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorusunun cevabı öğrenilmekte. Ramazan imsakiyesi 2024 ile Manisa imsak, sahur vakti, iftar akşam ezan saati günlük olarak takip edilmekte. Peki Manisa için imsak, sahur vakti saat kaçta? İşte 2024 Manisa imsakiyesi...