Manisa 'nın Saruhanlı ilçesindeki orman yangınına kara ekiplerinin yanı sıra gece görev yapabilen helikopterlerin de desteği ile müdahale sürüyor. Yangına 9 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 yer ekibi müdahale etti. İşte detaylar.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangın, dün saat 13.00 sıralarında Saruhanlı'nın kırsal Hatıplar Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda orman personeli sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine İzmir ve Balıkesir'den de ekipler takviye edildi.

Alevlen Sarısığırlar Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı. Mahalledeki 14 ev ve 3 ahır tamamen, 1 ev ise kısmen yandı. Öte yandan Çaltepe, Gökbel ve Sarıçam mahalleleri de tedbir amacıyla boşaltıldı.

İki yönlü ilerleyen yangının Çaltepe ve Gökbel’e doğru ilerleyen kısmı, dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı, Sarıçam Mahallesi'nin üst kısmında ise yangın gece boyunca devam etti.

Yangına 9 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 yer ekibi müdahale etti. 4 gece görüşlü helikopter yangına müdahalesini sürdürürken, havanın aydınlanması ile diğer helikopterler de müdahale için harekete geçti. Saatlerdir devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

VALİ KARADENİZ: 14 EV ETKİLENDİ, CAN KAYBI YOK

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yangının etkili olduğu Sarısığırlı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz burada yaptığı açıklamada, "Sarısığırlı Mahallesi'nde 14 ev ve 3 dam yandı, bir ev de kısmen yandı.

Herhangi bir can kaybımız yok. Bir evin önünde bağlı olan köpek yaşamını yitirdi. Biri, yangının etkisini gösterdiği Sarısığırlı Mahallesi olmak üzere Çaltepe, Gökbel, Sarıçam Mahalleri tedbiren boşaltıldı. İki yönlü ilerleyen yangının Çaltepe ve Gökbel mahallelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Sarıçam Mahallesindeki yangına ise 4 gece görüşlü helikopter müdahale ediyor." dedi.

YANGIN DUMANLARI RÜZGARLA İZMİR'E TAŞINDI









Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangından yükselen dumanın İzmir yönünde ilerlediği, bunun da kentte yaşam kalitesini düşüreceği belirtildi.



