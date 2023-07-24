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Manisa'da orman yangını: Birçok ev yandı vatandaşlar tahliye ediliyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirterek, Sarısığırlı Mahallesi'nde bazı vatandaşların yanan evlerin olduğunu söylediğini, ancak yangından ötürü henüz köye girilip tespit yapılamadığını bildirdi.

17:57 . 24/07/2023 Pazartesi
AA
İhbar üzerine bölgeye 10 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye 10 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 10 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle Sarısığırlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini, Sarıçam Mahallesi'nde ise tedbir alındığını belirtti.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını aktaran Karadeniz, Sarısığırlı Mahallesi'nde bazı vatandaşların yanan evlerin olduğunu söylediğini, ancak yangından ötürü henüz köye girilip tespit yapılamadığını bildirdi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

#Manisa
#yangın
#Saruhanlı
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