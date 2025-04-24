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Mansur Yavaş duyurdu: 30 dakika içinde çok kuvvetli olacak

Mansur Yavaş duyurdu: 30 dakika içinde çok kuvvetli olacak

18:3724/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor. Özellikle akşam saatlerinde kenti etkisi altına alan yağışlar bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yağışların meteoroloji verilerine göre 30 dakika içerisinde çok kuvvetli olacağını açıkladı. İşte 24 Nisan Ankara hava durumu gelişmeleri ve güncel tahminler.

Başkentte gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi. Akşama doğru başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak günlük yaşamı etkiledi. Batıkent'te yağıştan dolayı zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.


Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde sağanak sebebiyle su birikintileri oluştu, Yeşiltepe Caddesi'nde rögarlar taştı. Belediye ekipleri, caddede suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise güzergah boyunca araç sürücülerini uyardı. Sağanak, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi ile Şaşmaz ve Batıkent bulvarlarında da etkisini gösterdi. Yer yer su birikintileri oluşurken, sağanak iki bulvarda da trafiğin yavaşlamasına neden oldu.


30 DAKİKA İÇERİSİNDE KUVVETLİ OLACAK


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "
Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir.
" ifadesini kullandı.
ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Cuma: 13° Yağmurlu

Cumartesi: 17° Bulutlu

Pazar: 18° Yağmurlu

Pazartesi: 14° Güneşli

Salı: 10° Yağmurlu


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Mansur Yavaş duyurdu: 30 dakika içinde çok kuvvetli olacak