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Trabzonspor'da yaprak dökümü sürüyor: İspanyol stoper Marc Bartra ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor karşılıklı anlaşarak Marc Bartra ile yollarını ayırdı. Bordo Mavili ekip ile yıldız futbolcu arasında sözleşme fesih bedeli konusunda anlaşmaya varıldı. İspanyol stopere 1 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek. Marc Bartra, bordo-mavili formayla 40 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

17:54 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Marc Bartra

Marc Bartra

Yorgun olduğu için son antrenmanda yer almayan Marc Bartra ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Ülkesi İspanya ile Amerika kıtası ve Arap yarımadasından talipleri olan Bartra'nın ayrılığıyla ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılacak.

Trabzonspor Marc Bartra’a ne kadar sözleşme fesih bedeli ödeyecek?

Bordo mavililer, İspanyol stopere 1 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek. Geçen sezon Trabzonspor'a transfer olan Marc Bartra, bordo-mavili formayla 40 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

Trabzonspor orta saha ve forvet transferi yapacak mı?

Kulübün olası bir ayrılık sonucu Bartra’dan açılacak bütçeyle orta saha ve forvet transferi yapması bekleniyor. Trabzonspor'da ayrıca Koita, Lahtimi ve Djaniny'in de ayrılık sürecinde olduğu biliniyor.

Marc Bartra kimdir?

Marc Bartra, 15 Ocak 1991 tarihinde Sant Jaume dels Domenys'te doğdu. İspanyol futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giymektedir.

Marc Bartra kulüp kariyeri

Bartra 11 yaşında FC Barcelona altyapısına RCD Espanyol'dan transfer oldu. 2009'da B takıma yükseldi.

14 Şubat 2010'da, Bartra A takımdaki ilk maçına, son 30 dakikada Jeffrén Suárez'in yerine oyuna girerek çıktı ve Atlético Madrid 2-1 yeniyordu. 2016 yılında Barcelona'dan Borussia Dortmund kulübüne 8 milyon euro karşılığında transfer olmuştur.

#Trabzonspor
#Marc Bartra
#transfer haberleri
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