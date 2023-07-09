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Trabzonspor'da Silva Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübüne kiralandı

Trabzonspor'da Brezilyalı futbolcu Flavio Mederios Da Silva'nun takımdan ayrıldığı resmen açıklandı. Bordo-mavililerin Trabzon kampında çalışan ve Slovenya kampına götürülen oyuncu, anlaşmanın ardından kamptan ayrıldı. Peki Flavio’nun sözleşmesi ne zaman sona eriyor?

15:18 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Flavio Mederios Da Silva

Flavio Mederios Da Silva

Trabzonspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio Mederios Da Silva, Al-Taawoun’a yeniden kiralandı. Trabzonspor’da geçen sezon Al-Taawoun’a 1 yıl süreyle kiralanan Flavio Mederios Da Silva, Suudi Arabistan ekibine yeniden kiralandı.

Flavio Mederios Da Silva hangi takıma kiralandı?

Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 200 bin Euro bedelle kiralanan Brezilyalı oyuncu yeni sezonda Arap takımında forma giyecek. Bordo mavililer, geçen sezon da kiralık ücreti olarak Al-Taawoun’dan 200 bin Euro ücret almıştı.

Flavio’nun sözleşmesi ne zaman sona eriyor?

Bordo-mavili takıma 2020-21 sezonunda transfer edilen oyuncuyla yıllık 750 bin Euro karşılığında 4 yıllık anlaşma yapılmış ve o dönemdeki takımı Bahia’ya sözleşme feshi olarak 1 milyon 200 bin Euro ücret ödenmişti. Trabzonspor’da istediği şansı bulamayan orta saha oyuncusu, 2020-21 sezonunda bordo mavili formayla çıktığı toplam 33 maçta 1 gol 2 asist kaydedebildi. 2021-22 sezonunda Giresunspor’a kiralanan futbolcunun çıktığı 36 maçta 3 asist yaparken golü bulunmuyor. Geçen yıl gibi bu yıl da Al-Taawoun forması giyecek olan Flavio’nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

#Flavio
#trabzonspor
#transfer haberleri
43 dakika önce
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