Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 200 bin Euro bedelle kiralanan Brezilyalı oyuncu yeni sezonda Arap takımında forma giyecek. Bordo mavililer, geçen sezon da kiralık ücreti olarak Al-Taawoun’dan 200 bin Euro ücret almıştı.

Bordo-mavili takıma 2020-21 sezonunda transfer edilen oyuncuyla yıllık 750 bin Euro karşılığında 4 yıllık anlaşma yapılmış ve o dönemdeki takımı Bahia’ya sözleşme feshi olarak 1 milyon 200 bin Euro ücret ödenmişti. Trabzonspor’da istediği şansı bulamayan orta saha oyuncusu, 2020-21 sezonunda bordo mavili formayla çıktığı toplam 33 maçta 1 gol 2 asist kaydedebildi. 2021-22 sezonunda Giresunspor’a kiralanan futbolcunun çıktığı 36 maçta 3 asist yaparken golü bulunmuyor. Geçen yıl gibi bu yıl da Al-Taawoun forması giyecek olan Flavio’nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.