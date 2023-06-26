Diyanete verilerine göre Mardin imsak vakti, iftar vakti ve namaz vakitleri haberimizde. 2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı günü idrak edilecek. Türkiye’nin dört bir yanında imsak, sabah ve akşam ezanı vakitleri merak ediliyor. Arefe günü oruç tutacaklar ise namaz vakitlerini öğrenmek istiyor. Diyanet namaz vakitleri vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 Mardin imsak, sabah ezanı ve namaz vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mardin imsak vakti saat kaçta?

27 Haziran Salı Mardin'de imsak vakti saat 3:05’te giriyor. Mardin akşam ezanı vakti ise 19:49. Mardin imsak, iftar, sabah ve akşam ezanı vakitlerine ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Arefe gününde oruç tutmanın sevabı nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Arefe günü ile ilgili hadisler

Arefe gününde oruç tutanların geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlarının bağışlanacağı buyrulmuştur. Arefe günü oruç tutmak hadis ile de değinilen bir konudur.

Arefe gününde oruç tutmayla ilgili bir hadis vardır. “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197)

Beyhakî’nin bir rivayetinde Hz. Aişe (ra) şöyle demiştir: Resulullah: “Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir.” derdi. (Taberanî)

Hz. Aişe ise arefe günü tutulan oruçla ilgili şöyle söyler: “Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: ‘Bunlar ne istiyorlar?’ der.” (Müslim, Hacc 436)

“Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Tirmizî, Savm, 46 (749); İbn Mâce, Sıyâm, 40)



