Masterchef'te 6 Kasım eleme gecesinde kim elendi? İşte elenen isim

MasterChef Türkiye 6 Kasım'da yayınlanan son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda mücadele veren yarışmacılardan eleme potasında yer alan Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay, Barış arasından birisi MasterChef’ten elenen yarışmacı oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay, Barış arasından kimi elediğini öğrenmek isteyenler ise “son dakika masterchef kim elendi, kim gitti?” sorusuna cevap arıyor.

6 KASIM MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER GİRDİ?

Geçtiğimiz akşam Burak dokunulmazlığı kazanarak Serpilay'ı potaya gönderdi. Bu kapsamda potada olan isimler Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay, ve Barış oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında eleme adayları Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay, Barış arasından en başarılı ürünleri çıkaran isimler Burak Kaya, Fatma Nur, Büşra oldular ve elenmekten kurtuldular.

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MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ? (6 KASIM 2022)

TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programı MasterChef 2022'de eleme gecesi yaşandı! Kırmızı takım hafta boyunca sadece bir oyun alırken mavi takım diğer dokunulmazlık oyunlarının kazananı oldu. Böylece Fatma Nur'un kaptanı olduğu kırmızı takımdan dört yarışmacı potada yer aldı. Mavi takımdan da iki isim eleme adayı oldu.

Altı eleme adayı, iki aşamalı eleme gecesi oyununda performans sergiledi. İlk aşamada yarışmacılar çemen ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Oyunun ikinci aşaması ise şef tabağı.

Tabağı en başarılı bulunan Burak Kaya potadan çıkan ilk isim oldu. İkinci Büşra, üçüncü Fatma Nur oldu. Somer Şef, Yağız'ın tabağı için ''Yazık oldu diyebiliriz.'' diyerek küçük hataları olmaması durumunda birinci olacak bir yemek olduğunu belirtti.

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Son üçe kalan Serpilay, Barış ve Yağız, eleme aşamasının ikinci oyununda Mehmet Şef'in tabağı olan Ellilik'i yapmak için yeniden tazgah başına geçti. Mehmet Şef yemek hakkında ''1930'lu yıllarda ülkemizdeki restoranlarda sunulan tarihi değeri olan yemek.'' ifadelerini kullandı.

Tabaklarını çıkaran ve değerlendiremeden geçen yarışmacılar arasından eleme potasından ilk çıkan isim Yağız oldu. Elem potasından son kurtulan isim Barış. MasterChef Türkiye'ye veda eden ise Serpilay.

MASTERCHEF SERPİLAY KİMDİR?

25 yaşındaki Serpilay Salkım, İzmir’de yaşıyor. Aslen Konyalı olan Serpilay, gastronomi mezunudur. Serpilay Salkım’ın İzmir’de kendine ait bir işletmesi bulunuyor.



