Matrah nedir? ÖTV matrah artırımı ne demek?

Başkan Recep Tayyip Erodoğan'ın imzasıyla Resmi Gazet'de yayımlanan karara göre, binek araçların ÖTV matrahları değişti. Bu değişikliğin otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması beklenirken, otomobil alımı yapmak isteyen vatandaşlar ÖTV matrah artırımının ne olduğunu merak etmeye başladı.

MATRAH NEDİR?

Bir kazancın vergi miktarını belirlemede temel olarak alınan, kazançtan giderler çıktıktan sonra geri kalan bölüme denmektedir.

MATRAH ARTIRIMI NEDİR?

Matrah artırımı, gerekli görülen durumlarda ek vergi ödeyerek vergi incelemelerinden kurtulmayı sağlayan bir uygulamadır.

Vergi matrahı artırımı, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan zaman zaman yapılan vergi incelemesinden ek vergi ödeyerek kaçınmayı sağlayacak olan bir uygulamadır. Geçmiş dönem vergi beyanlarınızı belli oranlara göre artırdığınız takdirde yapılan vergi incelemelerden muaf olabilirsiniz. Bu sayede Maliye Bakanlığı matrah artırımı yaptığınız yıllar için incelemeden geçmezsiniz.

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MATRAH BELİRLEME USULLERİ NELERDİR?

Beyan Usulü: Vergi mükellefinin kendi matrahını beyan etmesidir.

Karine usulü: Vergi mükellefinin gelir veya servetinin ölçüsü olduğu kabul edilen çeşitli dış göstergelerden yararlanmak suretiyle vergi matrahının hesaplanmasıdır.

Götürü Usul: Vergilendirmeye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi mükellefleri için genel olarak belirlenmesidir.

İdarece Takdir Usulü: Matrahın belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkını kullanmasıdır.

ÖTV İNDİRİMİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Karara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

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ÖTV İNDİRİMİ HANGİ MODEL ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Yüzde 50'lik ÖTV dilimine giren araç sayısının artması ile fiyatların bir miktar gerilemesi bekleniyor. Bazı modellerde ÖTV diliminin değişmesiyle birlikte yüzde 15 civarında indirim olabileceği öngörülüyor. Bu indirimle 300 bin TL'lik bir aracın fiyatının yaklaşık 50 TL düşmesi anlamına geliyor.

Elektrikli ve hibrit araçlarda da 50-60 bin lira civarında bir düşüş olması bekleniyor.