Askerlik yerleri sorgulama ekranı 2025, adayların gündeminde yer alıyor. MSB'den yayınlanan duyuruya göre askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri e-Devlet üzerimden, nisan ayının sonunda açıklanacak. Asker adayları mayıs askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Peki, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri nasıl nereden öğrenilir? İşte, askerlik yerleri görüntüleme ekranı ve açıklanma tarihi bilgisi.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.