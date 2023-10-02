Mazot ve gübre desteği ödemeleri için geri sayım başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarının ardından gözler "Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek ve ne kadar verilecek?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 Ekim ayı mazot gübre desteği ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Yumaklı, mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılacağı tarihle ilgili, "Hububat üreticilerimize 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, Ziraat Bankası finansmanıyla 2023 yılı Ekim ayında başlamak ve mazot ile gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre; 2024 yılında ödenecek olan mazot ve gübre desteği ödemeleri öne çekilerek ekim ayı itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Bakan Yumaklı açıklamasında "Tarımsal destekleme bütçemizi 63,4 milyar TL'den 2024 yılı için 91,55 milyar TL'ye çıkarıyoruz. Bu kapsamda, bitkisel üretim desteğini 51,01 milyar TL'ye, hayvansal üretim desteğini 18,71 milyar TL'ye, su ürünleri desteğini 250,7 milyon TL'ye, tarımsal araştırma ve geliştirme desteğini 682 milyon TL'ye, kırsal kalkınma desteğini 8,15 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Tarım sigortaları için de 12,75 milyar TL'lik bir kaynak ayırıyoruz. Ayrıca mazot ve gübre desteğinin bütçesini de bir önceki yıla göre yüzde 31,6 artışla 21,1 milyar TL'ye çıkarıyoruz." dedi.

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale için mazot desteği ​75,00 TL, gübre desteği 46,00 TL toplam destek 121,00 TL

Çeltik, Kütlü Pamuk için mazot desteği ​​250,00 TL, gübre desteği 21,00 TL toplam destek 271,00 TL

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek ​ için mazot desteği ​75,00 TL, gübre desteği 21,00 TL toplam destek 96,00 TL

​Patates, Soya için mazot desteği ​​125,00 TL, gübre desteği 21,00 TL toplam destek ​146,00 TL

Yağlık Ayçiçeği, Kolza (Kanola) için mazot desteği 88,00 TL, gübre desteği 21,00 TL toplam destek ​​109,00 TL ​ ​

​Aspir için mazot desteği ​76,00 TL, gübre desteği 21,00 TL toplam destek ​​​97,00TL

Kuru Soğan, Yaş Çay, Zeytin için mazot desteği ​​63,00 TL, gübre desteği 21,00 TL toplam destek ​​​​84,00 TL ​

​Yem Bitkileri için mazot desteği ​​​91,00 TL, gübre desteği 21,00 TL toplam destek ​​​​115,00 TL

Dane Mısır, Fındık, Diğer Ürünler için mazot desteği ​​​62,00 TL, gübre desteği 21,00 TL toplam destek ​​​​83,00 TL ​

​Nadas 3​8,00 TL​







