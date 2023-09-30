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Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV ödemesi nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2. ek taksit ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı üzere MTV'de ilk taksit ödemeleri 6 Eylül'de sona ermişti. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödeme tarihleri netlik kazandı. İşte Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. ek taksit ödeme tarihleri...

16:34 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ek MTV 2. taksit ödemesi

Ek MTV 2. taksit ödemesi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu gelişmenin ardından, geride kalan ilk taksit ödemelerinin yanı sıra ikinci taksit ödeme tarihi merak konusu oldu. Peki, ek MTV ödemesi ikinci taksidi ne zaman?

EK MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşmişti.

AYM'nin iptal kararı vermesiyle birlikte, ek MTV ikinci taksit ödemelerinin kasım ayının sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

MTV ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan ödenebilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.

Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi),

PTT işyerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.



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