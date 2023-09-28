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Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ödeme tarihi

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü sebebiyle kamuoyunda emeklilere bayram ikramiyesi verileceği iddiaları milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Emekliye 5000 TL 29 Ekim ikramiyesi verileceğine yönelik iddialar yoğunlaştı. Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Bu kapsamda AK Parti'den emeklilere 5 bin TL ikramiye açıklaması geldi. Peki, Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacak mı?

08:28 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi

Emekli ikramiyesi

Emekli maaşı ek iyileştirme çalışmaları ve "SSK, Bağ-Kur emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı, ne zaman yatacak, ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. En düşük emekli maaşı düzenlemeleri ve Cumhuriyet'in 100. Yıl dönümü vesilesiyle yapılması beklene ikramiye için özler Meclis'te. Peki, emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman verilecek?

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emeklilere normal şartlarda Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere senede 2 kez ikramiye ödemesi yapılıyor. 2023 yılında Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle 3. bir ikramiye ödemesi gündeme geldi. Emeklilere, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla ikramiye verileceği iddia edildi. Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı öğrenildi. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

AK PARTİ’DEN 29 EKİM İKRAMİYESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu. Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır.” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor.

Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.


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