Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinde son açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Her yıl belirli tarihlerde hesaplara yatırılan destek ödemeleri kapsamında, 2025 yılı Mart ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Önceki aylarda olduğu gibi desteklerin Mart ayı sonuna doğru hesaplara geçmesi beklenirken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.