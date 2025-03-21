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Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinde son açıklamalar

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinde son açıklamalar

10:2321/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapılan destek ödemeleri için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Mart ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz net bir duyuru bulunmazken, çiftçiler ödeme tarihlerini bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Her yıl belirli tarihlerde hesaplara yatırılan destek ödemeleri kapsamında, 2025 yılı Mart ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Önceki aylarda olduğu gibi desteklerin Mart ayı sonuna doğru hesaplara geçmesi beklenirken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.

Buna göre; Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 21 Mart tarihi itibarıyla yatırılması bekleniyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.

Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak

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