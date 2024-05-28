Okulların açılış tarihi yeni eğitim öğretim yılı takvimi dahilinde merak ediliyor. 2024-2025 okulların açılış tarihi MEB tarafından duyuruldu. Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili ne zaman? sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Peki 2024-2025 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Eylül 2024 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.

İlk ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci ara tatil ne zaman olacak?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman kapanacak?

Yeni eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

İlkokul ve anaokulu kayıtları ne zaman?

İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtları ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

Çocuğum hangi okula gidecek?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden ulaşılabilecek.







