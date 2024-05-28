Öğretmenlerin mesleki çalışma programına katılım tarihleri ve illeri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) her yıl yayımladığı Mesleki Çalışma Programı tarafından belirlenmektedir. MEB mesleki çalışma takvimini açıkladı. Buna göre, 20-21 Haziran ile 24-28 Haziran haftası öğretmenler için mesleki çalışma dönemi olarak belirlendi. İl dışına çıkan öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kolaylık sağlandı. Peki öğretmenler mesleki çalışma programına nerede, hangi illerde katılacak?