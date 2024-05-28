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MEB Açık Öğretim Lisesi e-sınav randevuları başladı! AÖL e-sınav ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönemi için e-sınav randevuları başladı. 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrencilerden AÖL e-sınava katılabilecek. Peki AÖL e-sınav ne zaman yapılacak? E-sınava giren yüz yüze sınava girebilir mi? İşte MEB e-sınav takvimi.

15:31 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Açık öğretim lise E-sınav Ne Zaman, Nasıl Yapılır?
Açık öğretim lise E-sınav Ne Zaman, Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) e-sınav randevularıyla ilgili güncel bilgi öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB’den yapılan açıklamada, “2023-2024 eğitim öğretim yılı 3’üncü döneminde 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler, randevu almaları halinde e-sınava katılabilecekler." bilgisini paylaştı.

MEB AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ E SINAV RANDVULARI NE ZAMAN?

AÖL e sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler, 3 Haziran 23.59'a kadar açık öğretim lisesinin internet sayfasından, MEBİM çağrı merkezi ve halk eğitim merkezlerinden e-sınav randevularını yapabilecekler.

MEB AÖL E SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB’in açıklamasına göre; e-sınav 81 il ve KKTC de belirlenen e-Sınav merkezlerinde 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

AÖL E-SINAVA GİREN YÜZ YÜZE SINAVA GİREBİLİR Mİ?

AÖL e sınav randevusu onaylayan öğrencilerin randevularında değişiklik ve iptal yapılmayacak. Diğer yandan bu öğrenciler 20-21 Temmuz’da yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlara katılamayacak.

MEB AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ E-SINAV NASIL YAPILACAK?

  • e-Sınav randevusunu onaylayan öğrencilerin randevularında değişiklik ve iptal işlemi yapılmayacak.
  • e-Sınav randevusu alan öğrenciler 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde basılı evrakla yüz yüze yapılacak sınavlara katılamayacak.
  • Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde: Sınav bölgesi İstanbul olan öğrenciler; İstanbul ve diğer ilerdeki e-Sınav merkezlerini, sınav bölgesi KKTC olan öğrenciler; İstanbul hariç KKTC ve diğer ilerdeki e-Sınav merkezlerini,
  • Sınav bölgesi diğer iller olan öğrenciler; İstanbul ve KKTC hariç bulundukları il ile diğer illerdeki e-Sınav merkezlerini seçebilir.
  • Adayların sınav sırasında kullanacakları kalem ve müsvedde kâğıt, e-Sınav salonlarında hazır olacak.

#MEB
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#Açık öğretim lisesi e sınav
19 saat önce
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