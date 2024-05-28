Açık Öğretim Lisesi (AÖL) e-sınav randevularıyla ilgili güncel bilgi öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB’den yapılan açıklamada, “2023-2024 eğitim öğretim yılı 3’üncü döneminde 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler, randevu almaları halinde e-sınava katılabilecekler." bilgisini paylaştı.
MEB AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ E SINAV RANDVULARI NE ZAMAN?
AÖL e sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler, 3 Haziran 23.59'a kadar açık öğretim lisesinin internet sayfasından, MEBİM çağrı merkezi ve halk eğitim merkezlerinden e-sınav randevularını yapabilecekler.
MEB AÖL E SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB’in açıklamasına göre; e-sınav 81 il ve KKTC de belirlenen e-Sınav merkezlerinde 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
AÖL E-SINAVA GİREN YÜZ YÜZE SINAVA GİREBİLİR Mİ?
AÖL e sınav randevusu onaylayan öğrencilerin randevularında değişiklik ve iptal yapılmayacak. Diğer yandan bu öğrenciler 20-21 Temmuz’da yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlara katılamayacak.
MEB AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ E-SINAV NASIL YAPILACAK?
- e-Sınav randevusunu onaylayan öğrencilerin randevularında değişiklik ve iptal işlemi yapılmayacak.
- e-Sınav randevusu alan öğrenciler 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde basılı evrakla yüz yüze yapılacak sınavlara katılamayacak.
- Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde: Sınav bölgesi İstanbul olan öğrenciler; İstanbul ve diğer ilerdeki e-Sınav merkezlerini, sınav bölgesi KKTC olan öğrenciler; İstanbul hariç KKTC ve diğer ilerdeki e-Sınav merkezlerini,
- Sınav bölgesi diğer iller olan öğrenciler; İstanbul ve KKTC hariç bulundukları il ile diğer illerdeki e-Sınav merkezlerini seçebilir.
- Adayların sınav sırasında kullanacakları kalem ve müsvedde kâğıt, e-Sınav salonlarında hazır olacak.