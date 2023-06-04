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MEB görevde yükselme sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevde yükselme yazılı sınavı için internet üzerinden başvuru ve onay süreci başladı. 29 Mayıs-7 Haziran'da yapılacak başvuruların onay süreci son gün saat 18.00'de tamamlanacak. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar, "meb.gov.tr" internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. Sınav 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Peki görevde yükselme sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? MEB görev yükselme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı kadro ve kontenjan dağılımı.

17:48 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
MEB görevde yükselme sınav takvimi

MEB görevde yükselme sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görevde yükselme yazılı sınavı için başvuru süreci devam ediyor. MEB'den yapılan açıklamaya göre, Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında
bünyesinde
memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü
için
görevde yükselme sınavı
9 Temmuz'da yapılacak.

MEB görevde yükselme sınav başvuruları ne zaman sona erecek?

Görevde yükselme yazılı sınavı için internet üzerinden başvuru ve onay süreci başladı. 29 Mayıs-7 Haziran'da yapılacak başvuruların onay süreci son gün saat 18.00'de tamamlanacak.

Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar ne zaman açıklanacak?

Mili Eğitim Bakanlığı görevde yükselme yazılı sınavı
na katılacak adaylar, "meb.gov.tr" internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek.

MEB Görevde yükselme sınavı giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

MEB görevde yükselme sınav giriş belgeleri
, 26 Haziran'da yayımlanacak, sınav sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı kadro ve kontenjan dağılımı

MEB görevde yükselme ve unvan değişikliği
kapsamında yapılacak sınavda, şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirlendi.
#MEB
#meb görevde yükselme sınavı
#sınav giriş belgesi
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