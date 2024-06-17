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Öğretmenlerin il dışı seminerleri nerede ve ne zaman yapılacak? MEB seminer tarih ve yerlerini açıkladı

Öğretmenlerin merakla beklediği seminer yerleri ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen seminerlerin yerlerini belirli bir takvim doğrultusunda açıklıyor. Peki, 2024 öğretmen seminer yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına görev yapmakta olan öğretmenlerin mesleki seminer çalışmaları için yapacakları iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. İşte detaylar...

14:44 - 17/06/2024 Monday
Yeni Şafak
Seminer yerleri
Seminer yerleri

MEB öğretmen seminer yerleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre öğretmen seminerleri 20-28 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Öğretmenler mesleki çalışma programlarına bulundukları illerden katılabilecekler. Peki İl dışı öğretmen seminer yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

İL DIŞI ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2024 NE ZAMAN?

Öğretmenler, Kurban Bayramı tatilinin ardından 24-28 Haziran 2024 tarihinde mesleki çalışma programlarına katılacak. Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek.

SEMİNER YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Öğretmen seminer yerleri henüz açıklanmadı. Yerlerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında netleşmesi bekleniyor.

Mesleki çalışma programları, bayram sonrası idari tatil olması halinde 5 günde uygulanacak. İki gün ortak metnin incelemesi, 2 gün programı değişen öğretmenlerin zümre şeklinde program incelemesi, bir gün de kurul komisyon çalışmaları yapılacak.

ÖĞRETMEN SEMİNER YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak seminer yerlerinin 17 Haziran itibariyle açıklanması bekleniyor. Seminer yerleri MEB’in resmi internet sitesi (meb.gov.tr) ve e-Devlet platformu üzerinden duyurulacaktır.



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