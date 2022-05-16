MEB yaz okulu ne zaman başlayacak, hangi sınıflar için olacak? Birçok öğrencinin ve velilerin beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer yaz okulu hakkında ve hangi sınıfa giden öğrenciler için yaz okulu açılacağını açıkladı. Peki, MEB yaz okulu ne zaman başlayacak, hangi sınıflar için olacak? İşte 2022 BİLSEM yaz okulu açıklaması...

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