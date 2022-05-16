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MEB yaz okulu ne zaman başlayacak, hangi sınıflar için olacak?

Birçok öğrencinin ve velilerin beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer yaz okulu hakkında ve hangi sınıfa giden öğrenciler için yaz okulu açılacağını açıkladı. Peki, MEB yaz okulu ne zaman başlayacak, hangi sınıflar için olacak? İşte 2022 BİLSEM yaz okulu açıklaması...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB yaz okulu ne zaman başlayacak, hangi sınıflar için olacak? 2022 BİLSEM yaz okulu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaz okulu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Okulların bitimine az bir süre kala öğrenciler yaz tatili için gün saymaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını açıkladı. İşte detaylar...

MEB yaz okulu ne zaman başlayacak?

  • Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için Yaz Okulu açılacağını bildirdi.
  • Özer, "İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız" dedi.

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