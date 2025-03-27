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MEB YLSY tercih tarihlerini açıkladı: REBUS tercih ekranı

MEB YLSY tercih tarihlerini açıkladı: REBUS tercih ekranı

20:5927/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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2024 YLSY'de sözlü sınavı geçen adaylar, tercihlerini 27 Mart-9 Nisan'da yapacak
2024 YLSY'de sözlü sınavı geçen adaylar, tercihlerini 27 Mart-9 Nisan'da yapacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen 2024 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında sözlü sınavda başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercih işlemleri, 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, YLSY burs programı kapsamında, ülkenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilecek.


Bakanlıkça, 2024 YLSY kapsamında burslu olarak yurt dışına lisansüstü eğitim almak için gönderilecek toplam öğrenci sayısı 668 olarak açıklanmıştı.


Buna göre, sözlü sınava girip başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercih işlemleri, 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında MEB'in "Resmi Burslu Öğrenci Sistemi" üzerinden alınacak.


MEB YLSY REBUS TERCİH EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.


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#MEB
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