MEB’den Seyyah oyunu: Evliya Çelebi'den esinlenildi! Google Play, İOS MEB Seyyah indir ve oyna

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenebilmesi için "Seyyah" isimli oyun tasarlandığını bildirdi. Bu açıklamanın ardından binlerce çocuk Google Play ve İOS üzerinden MEB seyyah indirdi ve oynamaya başladı. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evliya Çelebi'den esinlendik 'Seyyah' ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekleri bir oyun hazırladık." ifadesini kullandı.

GOOGLE PLAY, İOS MEB SEYYAH İNDİR VE OYNA

MEB Seyyah Oyunu açılış ekranı

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MEB SEYYAH OYUN ÖZELLİKLERİ

MEB seyyah oyunu anıtkabir detayı

Seyyah oyunu 500 mb boyutundadır. Eğitim kategorisi üzerinden yayınlandı. iOS için 10.0 veya üst sürümünü gerektirir.

MEB SEYYAH OYUNU AÇIKLAMASI

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Google Play ve İOS marketlerinde indirmek ve oynamak için hazır hale getirilen Seyyah oyununun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Maceraya atılmaya hazır mışın?

6-15 yaş aralığındaki yurtdışında yaşayan çocuklarımız için özel olarak tasarlanan bu oyunda farklı etkinlikler ile eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturulmuştur. 8 farklı seviye içeren oyunda; el-göz koordinasyonunu sağlamak, temel Türkçe dil becerilerini geliştirmek, Türk kültürüne özgü yeni keşifler yapmak hedeflenmiştir. Çocukların renkli dünyalarına hitap eden bu oyunun kendisi de capcanlı, keyifli ama bir o kadar da zorlayıcı. Haydi çocuklar koşmaya, zıplamaya, tırmanmaya var mısınız?

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Bu oyunda kültürümüze özgü kıyafetlerle karşına çıkan farklı karakterlerle özdeşleşecek, Seyyah olup ülkemizin birçok bölgesine seyahat edecek ve yıldızları toplayarak puan tablosunda en üst sıralarda yer almaya hak kazanacaksın. Oyun sonunda süper seyyah rozetini almayı unutma!

Sevgili aileler, sizler de çocuklarınızla birlikte öğrenmeye hazır mısınız? Çocuğunuzla keyifli vakitler geçireceğiniz bu oyunda engelleri aşmak o kadar da kolay değil! Haydi birlikte oynayalım, öğrenelim.

* Bu oyun Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir.

*Seyyah Oyunu ücretsiz bir oyundur.

* Çevrimdışı kullanılabilir ve reklam içermez. Bu oyunu telefonunda, tabletinde bilgisayarında istediğin zaman oynayabilirsin.”