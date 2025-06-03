MEB’in Genç AR-GE sitesi kullanıma sunuldu: Öğrencilere bilim ve teknoloji desteği

AR-GE birimleri tarafından gerçekleştirilen bu faaliyetlerde dezavantajlı gruplarda yer alan öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerin erken yaşlardan itibaren yetenek ve kapasitelerinin keşfedilerek bilimsel, teknolojik ve mesleki alanlarda kabiliyetlerini geliştirebilecekleri çalışmalara yönlendirilmesi amaçlanıyor.





Genç AR-GE faaliyetlerinin kamuoyuyla paylaşılması ve görünür olması amacıyla erişime açılan internet sitesinde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik odaklı AR-GE ve proje eğitimleri, bilim ve teknoloji fuarları ve AR-GE kamplarına; fikir alışverişini, beceri gelişimini ve üretim odaklı eğitimi destekleyen atölyelere yönelik bilgilere yer veriliyor.





Ayrıca söz konusu internet sitesinde yer alan "GençFikir" sekmesi üzerinden öğrenciler araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve fikirlerini paylaşabiliyor.



