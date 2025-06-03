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MEB’in Genç AR-GE sitesi kullanıma sunuldu: Öğrencilere bilim ve teknoloji desteği

MEB’in Genç AR-GE sitesi kullanıma sunuldu: Öğrencilere bilim ve teknoloji desteği

20:583/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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MEB'in Genç Ar-Ge sitesi erişime açıldı
MEB'in Genç Ar-Ge sitesi erişime açıldı

Millî Eğitim Bakanlığı, gençlerin bilimsel, teknolojik ve sosyal becerilerini erken yaşlardan itibaren geliştirmeyi hedefleyen “Genç AR-GE” projesini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve 81 ildeki millî eğitim müdürlüklerinin katkısıyla sürdürülen çalışmalar, gencarge.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

AR-GE birimleri tarafından gerçekleştirilen bu faaliyetlerde dezavantajlı gruplarda yer alan öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerin erken yaşlardan itibaren yetenek ve kapasitelerinin keşfedilerek bilimsel, teknolojik ve mesleki alanlarda kabiliyetlerini geliştirebilecekleri çalışmalara yönlendirilmesi amaçlanıyor.


Genç AR-GE faaliyetlerinin kamuoyuyla paylaşılması ve görünür olması amacıyla erişime açılan internet sitesinde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik odaklı AR-GE ve proje eğitimleri, bilim ve teknoloji fuarları ve AR-GE kamplarına; fikir alışverişini, beceri gelişimini ve üretim odaklı eğitimi destekleyen atölyelere yönelik bilgilere yer veriliyor.


Ayrıca söz konusu internet sitesinde yer alan "GençFikir" sekmesi üzerinden öğrenciler araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve fikirlerini paylaşabiliyor.


#MEB
#Genç AR-GE
#Genç AR-GE internet sitesi
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