TBMM Genel Kurulu, salı günü saat 15.00'te Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detayların görüşülmesi gündemiyle 'olağanüstü' toplanacak. Genel Kurul'da, muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa gündeme geçilecek ve CHP'nin, Akbelen'de yaşananlara ilişkin önerileri görüşülecek.

CHP, DEVA, Saadet, Demokrat Parti milletvekilleri, Akbelen Ormanları gündemi ile meclisin olağanüstü toplanması için, geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Meclis'in olağanüstü toplanabilmesi için 5'te 1 çoğunluğa denk gelen 120 milletvekilinin imzası ve meclis başkanının olağanüstü toplantı çağrısına olumlu cevap vermesi gerekiyordu. 120 milletvekili imza attı ve TBMM Başkanı Kurtulmuş da bu çağırıya olumlu cevap verdi. Olağanüstü toplantının yapılabilmesi için gerekli toplantı yeter sayısına yani 200 milletvekiline de ulaşmak gerekiyor. 200 milletvekili eğer salı günü Meclis Genel Kurulu'nda olursa toplantı açılabilecek.