Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin yasa teklifinde beklenen adım atıldı. Düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif gelecek hafta Genel Kurul'da görüşülecek. EYT kanun teklifinin Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem felaketi nedeniyle Meclis Genel Kurul’da oylanamadığı için yürürlüğe giremedi. EYT düzenlemesinde ertelenip ertelenmeyeceği emeklilik bekleyenlerin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını ifade ettiği öğrenildi. Deprem nedeniyle çalışmalarına ara verilen TBMM de 28 Şubat’ta toplanacak. Peki EYT ne oldu ertelendi mi, EYT'de son durum nedir? EYT başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?