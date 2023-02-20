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Meclisin açılışı
TBMM görüşmelerine Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik deprem nedeniyle bir süre ara verilmişti. Peki, TBMM ne zaman, hangi gün açılacak? Meclis açılış tarihi ertelendi mi?
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun Deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.
TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak. Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.