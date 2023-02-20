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TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem yaşandı. 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinin ardından TBMM çalışmalarına ara verdi ve milletvekilleri deprem bölgesine yardıma gönderildi. Meclis'in 21 Şubat günü açılması beklenirken açılışın ertelendiği duyuruldu. Peki, meclis ne zaman açılacak?

09:18 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meclisin açılışı

Meclisin açılışı

TBMM görüşmelerine Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik deprem nedeniyle bir süre ara verilmişti. Peki, TBMM ne zaman, hangi gün açılacak? Meclis açılış tarihi ertelendi mi?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun Deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.

GÜNDEMDE DEPREM OLACAK

TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak. Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.



#meclis
#tbmm
#meclis açılışı
#tbmm açılış tarihi
#deprem
2 saat önce
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TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak
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