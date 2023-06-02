Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Sabah gazetesi yazarı İsa Tatlıcan,"Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ı kaybettik. Okurlarının, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun" ifadelerini yazdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mehmet Barlas'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden Mehmet Barlas, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, okurlarına ve medya camiasına başsağlığı diliyorum.

Cenaze programı belli oldu

Barlas'ın pazar günü Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Gazeteci Mehmet Barlas’ın vefatının ardından yakınları hastaneye geldi

Şişli İstanbul Florence Nightingale Hastanesine gelen Barlas’ın oğlu Cemil Barlas, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Orhan ve bazı aile yakınları taziye dileklerini iletti.

Hastaneden ayrılmadan önce gazetecilere açıklama yapan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Orhan, “Çok büyük bir insandı. Benim hemşehrim ve çok yakın dostum. Hem de bizim üniversitemizin kuruluşundan beri mütevelli üyesiydi. Çok üzgünüz. Artık çocuklarına Allah uzun ömürler versin.“ dedi.

Cemil Barlas ve beraberindekiler daha sonra hastaneden ayrıldı.

Mehmet Barlas kimdir?

Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu.

2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV televizyon kanalında bir dönem Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı programını yaptı. Daha sonra Oğuz Haksever'le birlikte NTV Radyo'da klasik Türk müziğine odaklanan Makam Farkı adlı programıyla dinleyi,cilerin karşısına çıktı.











