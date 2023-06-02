Türk basınının acı kaybı: Mehmet Barlas vefat etti

Babıali'nin usta kalemi gazeteci yazar Mehmet Barlas hayatını kaybetti. Sabah Gazetesi Yazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında dün hayata gözlerini yumdu. Bir dönem Yeni Şafak’ta da yazılar kaleme alan Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu. Türk basınında demokrat bir kimliği temsil eden Barlas, 28 Şubat, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbesi gibi kritik süreçlerde milli iradeden yana bir tavır sergilemişti. Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başladı. Barlas, bir dönem TRT’de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı. Barlas’ın; Rüzgar Gibi Geçti, Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi, Türkiye Üzerine Pazarlıklar, Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi ile Turgut Özal'ın Anıları gibi yayımlanmış çok sayıda kitabı bulunuyor.