Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan memur ve emeklilere ek zam müjdesi geldi

Memur ve emekli ek zam ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emeklilere verilecek zammı yüzde 25 olarak açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamayı 'Sözleşmelilere kadro şöleni' etkinliğinde konuştu. Erdoğan etkinlikteki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaşmanın gururunu yaşadık. Göreve başladığımız 36 milyar dolarlık ihracat yapan bir ülkeden bölgesinde üretim merkezi olan bir ülkeye geldik.

Enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz ilk büyük gerileme işaretiyle güne başladık. 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır.

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Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum."

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