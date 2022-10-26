Memur emekli zam oranı 2023

Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Emekli ve memurların merakla beklediği zamların belli olmasına sayılı günler kaldı. TÜFE'nin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam da açıklanacak. Memur ve emekliler maaşlarına toplu sözleşme zammına ek yüzde enflasyon farklı alacak. Peki 2023 emekli maaşları, memur maaşları ne kadar olacak? Ocak'ta memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte zamlı emekli ve memur maaşları tahminleri.

2023 memur emekli zam oranı

2022 Aralık ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Memur ve memur emeklisi dört gözle 2023 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının Aralık ayı enflasyonunu 2 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına enflasyon farkı gelecek. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin de zam oranları 2 Ocak'ta belli olacak.

Memur ve memur emeklileri zam farklarını ne zaman alacak?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

REKLAM

Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Sabah'ta yer alan habere göre; Ücretlilerin, kendi hesabına çalışanların, emekli aylıklarının 2023 Ocak-Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak.

Emekli memur 2023 ocak zammı

Memur zammı enflasyon farkı ne kadar?

Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları, emekli aylıkları Ocak 2023'te yüzde 8, Temmuz ayında yüzde 6 oranında artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek.

Ocak 2023’te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında olması durumunda emeklilerin en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor. Buna göre; yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL'den 4.025 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Enflasyon yüzde kaç olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 24 oldu. Büyüme hedefi ise 2023'te de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü. Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken maaşlara gelecek zam oranı için de kritik ipucu gelmiş oldu.

REKLAM

Öte yandan SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerin kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dâhil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak. 2023 yılında İşsizlik Sigorta Fonu varlığı 135 milyar liraya ulaşacak.

ÖZGÜN Numan Kurtulmuş: İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak