Memur maaş zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayı başında 6 aylık enflasyon oranın açıklanmasının ardından beklenen memur zammı artış oranı belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu. İşte mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur zammıyla ilgili son tahminler.

Meclis'te yeni yasama döneminin başlaması ardından asgari ücrete ve memura yapılacak zam oranı da gündeme gelmişti. Yılın ilk zammını ocak ayında alan memurlar, ikinci zam açıklamasını bekliyor. Meclis bayram öncesinde hızlı çalışma dönemine giriyor. Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren tasarı Meclis'te olacak. AK Parti'deki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte teklif bu hafta komisyonlara gelecek. Memurlara verilecek refah payından, Emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu Meclis'in gündeminde.

En düşük memur maaş zammı Meclis'te ne zaman görüşülecek?

Milyonları ilgilendiren düzenlemeler, Kurban bayramı öncesinde TBMM'de ele alınacak. Kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanacak refah payı için gözler Meclis'te. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması gündemde. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu memur maaşı düzenlemesiyle ilgili sorulara açıklık getirdi.

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM’nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak." diye konuştu.

Memur zammı ne zaman açıklanacak?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Buna göre; Temmuz ayında memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı nasıl belirleniyor?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

En düşük emekli aylığı artırılacak

Bir diğer düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde Maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.

Emekli ve memur maaşına bayramdan önce zam gelir mi?

AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak. Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.

En düşük memur maaşı en son ne kadar?

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin TL olması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam gelmiş olacak.

Memura toplu sözleşme zammı ne kadar?

Memur maaşlarındaki enflasyon farkı ocak ayında yapılan yüzde 8 toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak.

Memur maaşı zammı ne kadar olacak?

5 aylık enflasyon farkı sonrasında 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 olarak bulunuyor. Memur maaşı zammı ile ilgili tahminler geliyor. Tahminler içerisinde refah payı düşünülerek yüzde 45 zam gelmesi bekleniyor.

Memurun enflasyon zammı belli oldu mu?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek. Buna göre: