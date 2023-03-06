Meral Akşener masaya dönecek mi? 5’li masa saat 14:00'da toplanacak

Biz bu seçimi almalıyız dedim almak için de araştırma şirketlerinin yaptığı iki ismi koydum. Biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş bu seçimi kazanmak istiyorsak bunlardan biriyle yola çıkmalıyız dedim. Kim olursa olsun biz bütün gücümüzle varız dedim. Masa ya da Kemal bey benim değil milletin bu isteğini kabul ederse gurur yapmadan o masaya geri dönerim