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Meral Akşener masaya dönecek mi? 5’li masa saat 14:00'da toplanacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masaya ilişkin, "Bu masa artık ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan noter masasına dönüşmüştür. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.” diyerek masadaki ortaklara yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Akşener'in 6'lı Masa'yı dağıtmasının ardından gözler Millet ittifakının bugün açıklayacağı cumhurbaşkanı adayı toplantısına çevrildi. Akşener, masaya yeniden oturma şartının Kılıçdaroğlu’nun millete dönmesi olduğunu söyledi. Beşli Masa, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14:00'da toplanacak. Peki Meral Akşener bugünkü 5’li masa toplantısına katılacak mı? Akşener masaya geri dönecek mi?

10:14 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
5'li masa toplantısına Meral Akşener katılacak mı?

5'li masa toplantısına Meral Akşener katılacak mı?

Cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu ilk toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki gösteren Meral Akşener'in 6’lı Masa'yı zehir zemberek açıklama ile terk etti. Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz ederek ayrılmasının ardından Millet İttifakı yola devam kararı aldı. CHP, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ev sahipliğinde bugün yeniden bir araya gelecek.

5'li masa

5’li Masa toplantı saata kaçta?

Beşli Masa, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14:00'da toplanarak hem ortak adayı hem de geçiş sürecinin yol haritasını ele alacak ve kamuoyuna açıklayacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliği yapacağı toplantıya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak. Millet İttifakı'nın adayının artık, açıklandığı gibi Kemal Kılıçdaroğlu olması da kesinleşti.

Meral Akşener

Meral Akşener bugünkü 5’li masa toplantısına katılacak mı?

Deva Partisi, Akşener'e çağrı yaptı: Başka alternatiflere açığız mesajı geldi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, Ali Babacan'ın 6 liderin son toplantısında aday ismi telaffuz etmediğini belirttti. Ekmen Meral Akşener'in toplantıya gelmesi halinde adayın tekrar değerlendirileceğini söyledi.

Canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi anlatan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Akşener'in masaya dönmek için hangi şartları sunduğunu aktardı. Akşener'in Yılman'a yaptığı konuşmada söylediği öne sürülen sözler şu şekilde: “
Biz bu seçimi almalıyız dedim almak için de araştırma şirketlerinin yaptığı iki ismi koydum. Biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş bu seçimi kazanmak istiyorsak bunlardan biriyle yola çıkmalıyız dedim. Kim olursa olsun biz bütün gücümüzle varız dedim. Masa ya da Kemal bey benim değil milletin bu isteğini kabul ederse gurur yapmadan o masaya geri dönerim
"

6 Mart’ta yapılması planlanan Altılı Masa toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Onunla ilgili karar almış değiliz. Milletvekillerimiz 2 Mart’ta görüşlerini ifade etti, 3 Mart’ta GİB toplantısı yapıldı. Bundan sonraki atılacak adımlar, toplantılarla değerlendirilecektir” dedi.

Meral Akşener'den masa açıklaması

Meral Akşener’den 6’lı masaya zehir zemberek açıklamalar

Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklama yapmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masaya ilişkin, "Bu masa artık ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan noter masasına dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasına, "En sonda söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim." diyerek başlayan Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme bir siyasetin 'hınk deyicisi' olmayacaktır." ifadelerini kullandı.


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor. 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir.” diyerek seçimlerin ertelenmeyeceğini duyurdu. Seçim takvimi işlerken, 6’lı masanın adayı açıklanması beklenirken, Meral Akşener yasayı devirdi. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.



#meral akşener
#5 li masa
#6 lı masa
#kemal kılıçdaroğlu
#Ali Babacan
#ahmet davutoğlu
#Gültekin Uysal
2 saat önce
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