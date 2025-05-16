METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI: 10 il için sarı ve turuncu alarm

Meteoroloji'nin yayımladığı hava tahmin haritasına göre İzmir, Aydın ve Muğla için "turuncu kodlu" uyarı yapılırken; Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak için "sarı kodlu" alarm verildi. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

MARMARA VE EGE'DE HAVA NASIL OLACAK?

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında ise fırtına seviyesinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca Marmara’nın güneyi ile İç Anadolu’nun batısı ve Ege bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK Mİ?

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugün itibarıyla ülke genelinde 3 ila 5 derece artması öngörülüyor. Bu artışla birlikte bazı illerde sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak.

İLLERE GÖRE GÜNLÜK HAVA DURUMU (16 MAYIS 2025)

Ankara: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

İstanbul: 26°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir: 30°C – Öğleye kadar sağanak yağışlı, turuncu alarm

Kocaeli: 26°C – Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü yağış

Bursa: 28°C – Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak

Balıkesir: 28°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak, sarı alarm

Edirne - Kırklareli: 22°C – Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Afyonkarahisar: 26°C – Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, sarı alarm

Denizli: 32°C – Parçalı bulutlu, sarı alarm

Manisa: 31°C – Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, sarı alarm

Adana: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 23°C – Kuzey kesimlerinde öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış

Hatay: 31°C – Çok bulutlu

Isparta: 21°C – Parçalı bulutlu

Eskişehir - Çankırı: 25°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı

Konya: 28°C – Parçalı bulutlu

Bolu - Kastamonu - Zonguldak: 20-22°C – Öğle sonrası sağanak yağış

Amasya - Samsun: 21-29°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon - Artvin: 19-24°C – Sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış

Erzurum - Kars: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 25°C – Parçalı bulutlu

Van: 16°C – Parçalı bulutlu

Diyarbakır - Gaziantep - Şanlıurfa: 27-30°C – Parçalı ve çok bulutlu

Mardin - Siirt: 23-25°C – Çok bulutlu

VATANDAŞLARA UYARI: DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN

Meteoroloji, fırtına, ani yağışlar ve toz taşınımına karşı vatandaşların gün boyunca dikkatli olmasını öneriyor. Özellikle turuncu ve sarı kodlu illerde yaşayanlar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalı.















