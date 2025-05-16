METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI: 10 il için sarı ve turuncu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava durumu hareketleniyor. Bugün Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında yağışlı hava etkili olacak. Özellikle sıcaklıklarda 3 ila 5 derece artış yaşanması beklenirken, 10 il için sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Rüzgarın kuvvetli fırtına seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar ve illere göre hava durumu...
Meteoroloji'nin yayımladığı hava tahmin haritasına göre İzmir, Aydın ve Muğla için "turuncu kodlu" uyarı yapılırken; Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak için "sarı kodlu" alarm verildi. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
MARMARA VE EGE'DE HAVA NASIL OLACAK?
Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında ise fırtına seviyesinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca Marmara’nın güneyi ile İç Anadolu’nun batısı ve Ege bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.
SICAKLIKLAR YÜKSELECEK Mİ?
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugün itibarıyla ülke genelinde 3 ila 5 derece artması öngörülüyor. Bu artışla birlikte bazı illerde sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak.
İLLERE GÖRE GÜNLÜK HAVA DURUMU (16 MAYIS 2025)
- Ankara: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
- İstanbul: 26°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- İzmir: 30°C – Öğleye kadar sağanak yağışlı, turuncu alarm
- Kocaeli: 26°C – Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü yağış
- Bursa: 28°C – Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak
- Balıkesir: 28°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak, sarı alarm
- Edirne - Kırklareli: 22°C – Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü yağışlı
- Afyonkarahisar: 26°C – Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, sarı alarm
- Denizli: 32°C – Parçalı bulutlu, sarı alarm
- Manisa: 31°C – Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, sarı alarm
- Adana: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 23°C – Kuzey kesimlerinde öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış
- Hatay: 31°C – Çok bulutlu
- Isparta: 21°C – Parçalı bulutlu
- Eskişehir - Çankırı: 25°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
- Konya: 28°C – Parçalı bulutlu
- Bolu - Kastamonu - Zonguldak: 20-22°C – Öğle sonrası sağanak yağış
- Amasya - Samsun: 21-29°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Trabzon - Artvin: 19-24°C – Sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış
- Erzurum - Kars: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 25°C – Parçalı bulutlu
- Van: 16°C – Parçalı bulutlu
- Diyarbakır - Gaziantep - Şanlıurfa: 27-30°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Mardin - Siirt: 23-25°C – Çok bulutlu
VATANDAŞLARA UYARI: DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN
Meteoroloji, fırtına, ani yağışlar ve toz taşınımına karşı vatandaşların gün boyunca dikkatli olmasını öneriyor. Özellikle turuncu ve sarı kodlu illerde yaşayanlar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalı.