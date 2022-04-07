Metrobüs ücreti tam/ öğrenci: Metrobüs bileti ne kadar oldu?

İETT'ye bağlı araçların ücretlerine yüzde 40 oranında zam geldi. Gelen zammın ardında metrobüs ücretleri de artmış oldu. Peki, güncel metrobüs ücretleri ne kadar?
METROBÜS BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Tam bilet 5,48'ten 7,67'ye çıkarken, tam abonman fiyatı da 430 liradan 602 liraya çıkmış oldu. Öğrenci abonman fiyatı ise 78 liradan 109 liraya yükseldi.
METROBÜS BİLET İADESİ NASIL YAPILIR?
Metrobüste “gittiğin kadar öde” sistemi geçerlidir. Metrobüse binerken istanbulkart’ınızdan en uzak mesafe ücreti (8,13 TL) çekilir, metrobüs durağından çıkarken kartınızı iade cihazına okuttuğunuzda, fazla ücret kartınıza iade edilir. Para iade makinelerine kartınızı okutma süresi ise 2 saattir.