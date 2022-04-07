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Özgün Metrobüs ücreti tam/ öğrenci Metrobüs bileti ne kadar oldu?
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Metrobüs ücreti tam/ öğrenci: Metrobüs bileti ne kadar oldu?

Metrobüs bilet ücretleri İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İBB'nin ulaşım ücretlerine zam talebinin kabul edilmesi ile metrobüs ücretleri de arttı. Peki, metrobüs ücretleri ne kadar oldu? Metrobüs tam ve öğrenci biletleri kaç lira?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Metrobüs bilet fiyatları ne kadar oldu? Tam, Öğrenci Metrobüs Yeni Ücretleri
metrobüs ücretleri

İETT'ye bağlı araçların ücretlerine yüzde 40 oranında zam geldi. Gelen zammın ardında metrobüs ücretleri de artmış oldu. Peki, güncel metrobüs ücretleri ne kadar?

METROBÜS BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam bilet 5,48'ten 7,67'ye çıkarken, tam abonman fiyatı da 430 liradan 602 liraya çıkmış oldu. Öğrenci abonman fiyatı ise 78 liradan 109 liraya yükseldi.

METROBÜS BİLET İADESİ NASIL YAPILIR?

Metrobüste “gittiğin kadar öde” sistemi geçerlidir. Metrobüse binerken istanbulkart’ınızdan en uzak mesafe ücreti (8,13 TL) çekilir, metrobüs durağından çıkarken kartınızı iade cihazına okuttuğunuzda, fazla ücret kartınıza iade edilir. Para iade makinelerine kartınızı okutma süresi ise 2 saattir.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam
GÜNDEM
İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam
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