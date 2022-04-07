Metrobüs ücreti tam/ öğrenci: Metrobüs bileti ne kadar oldu? Metrobüs bilet ücretleri İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İBB'nin ulaşım ücretlerine zam talebinin kabul edilmesi ile metrobüs ücretleri de arttı. Peki, metrobüs ücretleri ne kadar oldu? Metrobüs tam ve öğrenci biletleri kaç lira?

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