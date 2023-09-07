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Mevlid, Regaip, Mir’ac ve Berat Kandili Tarihleri - 2024

İslam dünyasında fazileti ve önemi büyük olan kandil günlerinin tarihleri Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dinimizde Mevlid kandili, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi olmak üzere beş tane kandil vardır. Mevlid kandili Hz. Peygamber’in doğumu münasebetiyle kutlanır. Receb ayında kutlanan diğer bir gece de Mi‘rac gecesidir. Berat gecesi ise adını Allah’ın günahkârları affetmesinden alır. Müslümanlarca kutlanan mübarek gecelerin en önemlisi Kadir gecesidir. Peki, kandiller ne zaman? İşte Mevlid, Regaip, Mir’ac ve Berat kandili tarihleri.

16:40 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
2024 Mevlid, Regaip, Mir’ac ve Berat Kandili Tarihleri

2024 Mevlid, Regaip, Mir’ac ve Berat Kandili Tarihleri

Kandiller, İslam takvimine göre hesaplanır ve her ayın 13. gününden sonra gelen geceye denk gelir. 2024 Mevlid, Regaip, Mir’ac ve Berat kandilinin tarihleri birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler listesine göre Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. Peki, Regaip, Mir’ac ve Berat kandili ne zaman? İşte detaylar.

KANDİLLER NE ZAMAN? 2024 MEVLİD, REGAİP, MİR’AC VE BERAT KANDİLİ TARİHLERİ

> 11 OCAK PERŞEMBE:
REGAİB KANDİLİ
> 6 ŞUBAT SALI:
MİRAC KANDİLİ
> 24 ŞUBAT CUMARTESİ:
BERAT KANDİLİ
> 14 EYLÜL CUMARTESİ:
MEVLİD KANDİLİ

KANDİL GÜNLERİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

2024 RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı yeni yılda 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlayacak.

2024 DİNİ GÜNLER

11 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

12 Ocak CUMA: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6 Şubat SALI: MİRAC KANDİLİ

24 Şubat CUMARTESİ: BERAT KANDİLİ

11 Mart PAZARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

5 Nisan CUMA: KADİR GECESİ

9 Nisan SALI: AREFE

10 Nisan PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

11 Nisan SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

12 Nisan ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

15 Haziran CUMARTESİ: AREFE

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

7 Temmuz PAZAR: HİCRİ YILBAŞI

16 Temmuz SALI: AŞURE GÜNÜ

14 Eylül CUMARTESİ: MEVLİD KANDİLİ





#kandil
#Mevlid
#Regaip
#Mir'ac
#Berat
1 saat önce
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