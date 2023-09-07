Kandiller, İslam takvimine göre hesaplanır ve her ayın 13. gününden sonra gelen geceye denk gelir. 2024 Mevlid, Regaip, Mir’ac ve Berat kandilinin tarihleri birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler listesine göre Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. Peki, Regaip, Mir’ac ve Berat kandili ne zaman? İşte detaylar.