2024 Mevlid, Regaip, Mir’ac ve Berat Kandili Tarihleri
Kandiller, İslam takvimine göre hesaplanır ve her ayın 13. gününden sonra gelen geceye denk gelir. 2024 Mevlid, Regaip, Mir’ac ve Berat kandilinin tarihleri birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler listesine göre Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. Peki, Regaip, Mir’ac ve Berat kandili ne zaman? İşte detaylar.
KANDİLLER NE ZAMAN? 2024 MEVLİD, REGAİP, MİR’AC VE BERAT KANDİLİ TARİHLERİ
KANDİL GÜNLERİNİN ANLAM VE ÖNEMİ
Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
2024 RAMAZAN NE ZAMAN?
Ramazan ayı yeni yılda 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlayacak.
2024 DİNİ GÜNLER
11 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
12 Ocak CUMA: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
6 Şubat SALI: MİRAC KANDİLİ
24 Şubat CUMARTESİ: BERAT KANDİLİ
11 Mart PAZARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
5 Nisan CUMA: KADİR GECESİ
9 Nisan SALI: AREFE
10 Nisan PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
11 Nisan SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
12 Nisan ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
15 Haziran CUMARTESİ: AREFE
16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
7 Temmuz PAZAR: HİCRİ YILBAŞI
16 Temmuz SALI: AŞURE GÜNÜ
14 Eylül CUMARTESİ: MEVLİD KANDİLİ