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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı! Kritik başlıklar var

Türkiye gündemini yakından takip eden kişiler büyük önem arz toplantıya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörle mücadele, sınır güvenliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konuların ele alınması bekleniyor. Toplantı saat 15.00'de başladı. Peki, MGK toplantısı sona erdi mi? MGK toplantısı konuları neler? İşte ayrıntılar...

15:23 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MGK toplantısı

MGK toplantısı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları, hudut güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoru ile Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masaya yatırılacak.

MGK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 9 Ağustos Çarşamba günü (bugün) saat 15.00'te başladı.

MGK TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), toplantısının sona erip ermediğine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

MGK TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NE VAR?

Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.



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