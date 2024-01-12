MHP belediye başkan adayları 2024 isim listesi bugün açıklandı. 2019 yerel seçimlerinde MHP, 1 büyükşehir, 10 il, 145 ilçe ve 89 belde belediyesi kazanmıştı. 31 Mart 2024 seçimleri için MHP’de belediye başkan aday adaylığı başvuruları sona ermesiyle birlikte gözler Milliyetçi Hareket Partisi büyükşehir il ve ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayı açıkladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan oldu. İşte 31 Mart 2024 yerel seçim için diğer illerde MHP belediye başkan adayları listesi.