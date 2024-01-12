31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kısa süre kala MHP belediye başkan adayları listesi 2024 açıklanmaya başlandı. MHP, 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.
MHP 8 İL 47 İLÇENİN ADAYLARI
Buna göre; Manisa'da Cengiz Ergün, Mersin'de Serdar Soydan, Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet belediye başkan adayı oldu.
MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün oldu. MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Serdar Soydan aday gösterildi.
MHP Amasya Belediye Başkanı adayı Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet oldu.
Yeni açıklanan isimlere göre; AFYONKARAHİSAR belediye başkan adayı: Sezer Küçükyurt, AKSARAY Belediye Başkan Adayı: İrfan Çırak oldu.
MHP 41 büyükşehir belediyesinin açıklanan ilçe başkan adayları aşağıdaki listede yer alıyor.