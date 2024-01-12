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MHP 8 il ve 47 ilçe adayını daha açıkladı! İşte il il Yerel Seçim MHP belediye başkanı adayları

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için 8 il, 40 büyükşehir ilçesi ve 7 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha kamuoyuna açıkladı. Yerel Seçim MHP belediye başkanı adayları kimler oldu, hangi iller açıklandı? İşte MHP 8 il ve 47 ilçe adayı isim listesi...

09:53 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
MHP
MHP

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kısa süre kala MHP belediye başkan adayları listesi 2024 açıklanmaya başlandı. MHP, 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.

MHP 8 İL 47 İLÇENİN ADAYLARI

Buna göre; Manisa'da Cengiz Ergün, Mersin'de Serdar Soydan, Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet belediye başkan adayı oldu.

MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün oldu. MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Serdar Soydan aday gösterildi.

MHP Amasya Belediye Başkanı adayı Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet oldu.

Yeni açıklanan isimlere göre; AFYONKARAHİSAR belediye başkan adayı: Sezer Küçükyurt, AKSARAY Belediye Başkan Adayı: İrfan Çırak oldu.

MHP 41 büyükşehir belediyesinin açıklanan ilçe başkan adayları aşağıdaki listede yer alıyor.

MHP YEREL SEÇİM ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2024



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