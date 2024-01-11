|
Gündem

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Regaip Kandili vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında "Baskı ve zulmün pençesinde can çekişen, insanlık dışı saldırı ve suikastların hedefinde bulunan mazlumların feraha ve felaha ulaşmaları, barış, huzur, birlik, dirlik ve kardeşliğin gönül ve kültür coğrafyalarımıza hakimiyet kurması Rabb'imden niyazımdır." ifadelerine yer verdi.

16:25 - 11/01/2024 Perşembe
AA
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:


"Rahmet ve mağfiret mevsimi üç ayları müjdeleyen, manevi arınma ve aklanmanın fırsatlarından birisi olan bu kutlu gecenin aziz milletimiz, Türk-İslam alemi, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız açısından nice hayırlara ve güzelliklere kapı aralaması dileklerimle Regaip Kandili'miz mübarek olsun diyorum. Baskı ve zulmün pençesinde can çekişen, insanlık dışı saldırı ve suikastların hedefinde bulunan mazlumların feraha ve felaha ulaşmaları, barış, huzur, birlik, dirlik ve kardeşliğin gönül ve kültür coğrafyalarımıza hakimiyet kurması Rabb'imden niyazımdır."




#Bahçeli
#mesaj
#Regaip Kandili
18 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Togg, Chery, Tesla, BYD, MG 2024 fiyatlarını güncelledi! İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları...