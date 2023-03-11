Miami Heat 119-115 Cleveland Cavaliers
NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 4. basamağındaki Cavaliers'ın 7. sıradaki Heat'e konuk olduğu maç büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 4 sayı farkla galip ayrıldı.
MİAMİ HEAT - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 120-119
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 107-114
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 119-115
Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 123-124 (uzatmada)
San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 128-120
Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 122-112