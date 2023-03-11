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NBA'de Cavaliers, Heat'e mağlup oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Miami Heat'e 119-115 yenildi. Maçtan mağlubiyetle ayrılan Cleveland Cavaliers'da Donovan Mitchell, 42 sayı ile oynarken milli oyuncu Cedi Osman ise 7 sayı kaydetti. Miami Heat'te ise Jimmy Butler 33 sayılık performans ile takımına galibiyeti getirdi. Miami Heat - Cleveland Cavaliers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:27 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Miami Heat 119-115 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 119-115 Cleveland Cavaliers

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 4. basamağındaki Cavaliers'ın 7. sıradaki Heat'e konuk olduğu maç büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 4 sayı farkla galip ayrıldı.

MİAMİ HEAT - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ


NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 120-119

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 107-114

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 119-115

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 123-124 (uzatmada)

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 128-120

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 122-112



#Miami Heat
#Cleveland Cavaliers
#NBA
#Cedi Osman
#Jimmy Butler
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NBA'de Cavaliers, Heat'e mağlup oldu
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