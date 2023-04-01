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Mide kanserinde dikkat edilmesi gerekenler

Mide kanseri, mide hücrelerinde anormal bir büyüme ve çoğalma sonucu oluşan bir kanser türü olarak bilinir. Dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olan mide kanseri, erken teşhis edilmediğinde ölümcül olmaktadır. Uzmanlar mide kanserinin erkeklerde, kadınlara oranla daha sık rastlandığını bildiriyor. Peki mide kanseri belirtileri neler? Mide kanseri neden olur, ne tetikler? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.

10:57 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mide kanseri belirtileri neler?

Mide kanseri belirtileri neler?

Medicana Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Mahir Kırnap, "Erkeklerde, kadınlara oranla daha sık rastlanan mide kanseri, son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde erken teşhis edilip, doğru tedavi uygulamaları ile kontrol altına alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre mide kanserinin belirtilerinin iştahsızlık, şiddetli mide ağrısı, erken doyma, bulantı, kusma, diyete ve egzersize bağlı olmaksızın beklenmedik şekilde aşırı kilo kaybı, yutma güçlüğü, gıdaların mideye geçişinde zorluk hissetme, takılma hissi, kan kaybına bağlı olarak ortaya çıkan halsizlik, yorgunluk, kesiklik hissi, baş dönmesi, solukluk, siyah renkli dışkılama, kanlı kusma, mide ve karın bölgesinde ele gelen sertlik olduğuna vurgu yapıldı.


Özellikle daha önce benzer şikâyetleri olmayan 40 yaş üstü hastaların hazımsızlık ve kilo kaybını mutlaka önemsemeleri gerektiğinin altı çizilen açıklamada mide kanserinin bazen hiçbir belirti vermeden, sinsice ilerleyebileceği ve bu kanserin çok sessiz ve sinsi seyrettiği için genellikle hastalığın daha ilerlemiş evrelerinde şikayetlere yol açarak bulgu verdiği hatırlatıldı.

MİDE KANSERİ NEDEN OLUR, NE TETİKLER?


Açıklamada mide kanseri riskini artırabilen faktörlerin, gastroözofageal reflü hastalığı, obezite, tuzlu ve tütsülenmiş gıdalar açısından yüksek bir diyet, meyve ve sebze tüketilmeyen diyet, ailede mide kanseri öyküsü, helicobacter pylori enfeksiyonu, uzun süreli mide iltihabı, sigara içmek ve mide polipleri olduğu belirtildi.


Medicana Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Mahir Kırnap;


"Sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanmak, aşırı tuzlu veya tuzlanmış ürünler, nitrit ve nitrozamin denilen kanserojen maddelerin bulunduğu her türlü yanık ürün, tütsülenmiş ürünleri aşırı tüketmek, aşırı alkol tüketmek, düşük lifli beslenmek yani az sebze-meyve tüketmek, düşük narenciye yani C vitaminini az almak mide kanseri için risk faktörleridir.

Ayrıca son yapılan çalışmalarda çağımızın en büyük sorunlarından biri olan obezite yani aşırı kilolu olmak mide kanseri artıran bir diğer risk faktörüdür. Kömür, kalay, çinko, bakır gibi metal işlerinde, lastik sanayinde çalışanlarda mide kanseri riski artmaktadır. Yine 15-20 yıl önce midesinin bir kısmı alınmış olan kişilerde de mide kanseri toplumun diğer kesimlerine göre artmıştır." ifadelerini kullandı.



#mide kanseri
#Medicana
#kanser türleri
#sigara
#tütsülenmiş gıda
#C vitamini
1 saat önce
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