Emekli ve memur maaşları Ocak 2027'de ne kadar olacak? Maaş hesabı erkenden güncellendi

Masadaki ilk ihtimal: Yüzde 28 enflasyon

Yıl sonu enflasyon tahminleri arasında en çok öne çıkan oran yüzde 28. Eğer 2026 yılı bu oranla tamamlanırsa, maaşlara yansıyacak tablonun şu şekilde olması bekleniyor:

• SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Yüzde 8,70 oranında zam alacak.

• En Düşük Emekli Maaşı: 2 bin 49 liralık artışla 25 bin 601 liraya yükselecek.

• Memur Emeklisi: Yüzde 6,67 oranında zam alacak.

• En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: 33 bin 631 lira seviyesinde gerçekleşecek.