Emekli ve memur maaşları Ocak 2027'de ne kadar olacak? Maaş hesabı erkenden güncellendi
2027 Ocak emekli ve memur maaş zammı için enflasyon verileri üzerinden oluşan tablo şekillenmeye başladı. TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı enflasyon rakamları sonrasında, milyonlarca memur ve emeklinin yeni yılda alacağı maaş artışına ilişkin hesaplamalar da hız kazandı. SSK, Bağ-Kur, Tarım ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurların zam oranında yılın kalan aylarında açıklanacak enflasyon verileri belirleyici olacak. Aralık verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık tablo kesinleşecek. Peki enflasyon farkıyla memur zammı ne kadar oldu? 2027 Ocak ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte olası 2027 Ocak zam oranları ve maaş tablosu…
Milyonlarca memur ve emeklinin 2027 Ocak maaş zammı için hesaplamalar devam ediyor. Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki enflasyon görünümüne ilişkin tablo biraz daha netleşirken, maaş artışlarının kesin oranı için önümüzdeki aylara ait veriler bekleniyor. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık fark tamamlanacak ve yeni yılın ilk 6 ayında uygulanacak zam oranı kesinleşecek. Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden hazırlanan farklı senaryolar da maaşların hangi seviyelere ulaşabileceğine ilişkin hesaplamaları gündeme taşıdı. Peki 2027 Ocak'ta memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı maaşlara nasıl yansıyacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur maaşları için olası zam tablosu…
Masadaki ilk ihtimal: Yüzde 28 enflasyon
Yıl sonu enflasyon tahminleri arasında en çok öne çıkan oran yüzde 28. Eğer 2026 yılı bu oranla tamamlanırsa, maaşlara yansıyacak tablonun şu şekilde olması bekleniyor:
• SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Yüzde 8,70 oranında zam alacak.
• En Düşük Emekli Maaşı: 2 bin 49 liralık artışla 25 bin 601 liraya yükselecek.
• Memur Emeklisi: Yüzde 6,67 oranında zam alacak.
• En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: 33 bin 631 lira seviyesinde gerçekleşecek.
İkinci senaryo: Yüzde 28,4 enflasyon tahmini
Enflasyonun bir miktar daha yüksek gelerek yılı yüzde 28,4 seviyesinde kapatması halinde maaş artış oranları da yukarı yönlü güncellenecek:
• SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Zam oranı yüzde 9,04 olarak gerçekleşecek.
• En Düşük Emekli Maaşı: Bu artışla birlikte 25 bin 681 TL’ye ulaşacak.
• En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: İkinci senaryoya göre 33 bin 735 lira olacak.
Üçüncü ve en yüksek beklenti: Yüzde 29,6 enflasyon
Yıl sonu enflasyon oranının tahminlerin üst sınırına, yüzde 29,6 seviyesine ulaşması durumunda ise maaş hesaplamaları tamamen değişiyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde oluşacak tablo şöyle:
• SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Yüzde 10,06 oranında zam görecek.
• En Düşük Emekli Maaşı: Rakam 25 bin 921 liraya kadar tırmanacak.
• Memur Emeklisi: Yüzde 8,01 oranında zam alacak.
• En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: 34 bin 53 lira seviyesine çıkacak.
Memur maaşları ve sosyal yardımlar da değişiyor
Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla birlikte yalnızca emeklilerin değil, aktif görevdeki kamu görevlilerinin aylıkları ve sosyal yardımları da yeniden hesaplanacak.
• En düşük memur maaşı: Halihazırda 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı, enflasyon tahminlerine göre 75 bin 140 lira ile 76 bin 355 lira aralığına yükselecek.
• Eş yardımı: Mevcut 3 bin 581 liralık ödeme, yeni yılda 3 bin 832 lira ile 3 bin 894 lira bandına çıkacak.
• Çocuk yardımı (0-6 yaş): 787,76 liradan, 843 lira - 856 lira aralığına ulaşacak.
• Çocuk yardımı (6 yaş üstü): 393,88 liradan, 421 lira - 428 lira bandına yükselecek.