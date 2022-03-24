MGK Üyeleriyle Milli güvenlik kurulu toplantısında neler konuşuldu?

Milli Güvenlik toplantısı sonrasında yayımlanan bildiride Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmesiyle birlikte Rusya ve Ukrayna arsındaki savaşa değinildi. Peki, toplantıya katılan MGK üyeleri kim, Milli Güvenlik Kurulu'nda neler konuşuldu?

MGK TOPLANTISI EN SON NE ZAMAN OLMUŞTU?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ayda bir toplanması gereken MGK son toplantısını 30 Ocak'ta yaptı. 4 aylık sürenin ardından ilk kez bir araya geldiler.

Hâlihazırda iki ayda bir toplanan Milli Güvenlik Kurulu, alanında, Devlet'in en üst koordinasyon kurulu olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ilgili bakanlar ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının anayasal platformda bir araya gelmelerini sağlar.

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Milli Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur?

MGK Üyeleri;

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Yardımcıları

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Genelkurmay Başkanı

Kara Kuvvetleri Komutanı

Deniz Kuvvetleri Komutanı

Hava Kuvvetleri Komutanı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI'NDA NELER KONUŞULDU?

PKK/KCK-PYD/YPG,

FETÖ ve IŞİD terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik

ve terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve

tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık

ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi

sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür.

Rusya Federasyonu ile Ukrayna

arasındaki son gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı.

Saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin

sağlanmasına ve iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna’nın

egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir

şekilde çözülmesine yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç

duyulduğu kaydedildi.

'MONTRÖ' DETAYLARI

Türkiye’nin, Karadeniz’de

barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin

titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının

gereğini yerine getirmesinin yanında arabuluculuk ve

kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtildi.

Irak’taki siyasi süreçlerin,

ülkedeki istikrarı pekiştirecek şekilde ilerletilmesi temennisi

dile getirilmiş; Irak halkının güvenliğine ve huzuruna atfedilen

önem vurgulanarak terör örgütleriyle mücadelemizin kararlılıkla

sürdürüleceği kayda geçirilmiştir.

LİBYA VE DOĞU AKDENİZ MESELESİ

Libya’da büyük

fedakârlıklarla tesis edilen sükunetin, Libya halkının huzur ve

refaha kavuşması için önemli bir kazanım ve fırsat olduğu

değerlendirilmiş; yeni çatışmalara sebebiyet verebilecek

adımlardan kaçınılması, kalıcı barış ve istikrarın tesisi

için demokratik süreçlerin meşruiyet zemininde işletilmesi

çağrısında bulunuldu.

Türkiye'nin sınır güvenliğini

ve Doğu Akdeniz’deki haklarını korumadaki kararlılığının,

Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşunun,

Balkanlar ve Kafkasya’da istikrarı tesis ve sürdürme yönünde

sergilediği ısrarın, küresel ve bölgesel barışı sağlama

gayretlerinin ne derece isabetli olduğunun son gelişmelerle bir kez

daha görüldüğü teyit edilmiştir.

GÜNDEM MGK'da gündem Rusya-Ukrayna savaşı