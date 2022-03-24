MGK Üyeleriyle Milli güvenlik kurulu toplantısında neler konuşuldu?

Milli Güvenlik toplantısı sonrasında yayımlanan bildiride Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmesiyle birlikte Rusya ve Ukrayna arsındaki savaşa değinildi. Peki, toplantıya katılan MGK üyeleri kim, Milli Güvenlik Kurulu'nda neler konuşuldu?
MGK TOPLANTISI EN SON NE ZAMAN OLMUŞTU?
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ayda bir toplanması gereken MGK son toplantısını 30 Ocak'ta yaptı. 4 aylık sürenin ardından ilk kez bir araya geldiler.Milli Güvenlik Kurulu ne kadar zamanda bir toplanır?
Hâlihazırda iki ayda bir toplanan Milli Güvenlik Kurulu, alanında, Devlet'in en üst koordinasyon kurulu olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ilgili bakanlar ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının anayasal platformda bir araya gelmelerini sağlar.
Milli Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur?
- MGK Üyeleri;
- Cumhurbaşkanı
- Cumhurbaşkanı Yardımcıları
- Adalet Bakanı
- Milli Savunma Bakanı
- İçişleri Bakanı
- Dışişleri Bakanı
- Genelkurmay Başkanı
- Kara Kuvvetleri Komutanı
- Deniz Kuvvetleri Komutanı
- Hava Kuvvetleri Komutanı
MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI'NDA NELER KONUŞULDU?
- PKK/KCK-PYD/YPG,
- FETÖ ve IŞİD terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik
- ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve
- tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık
- ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi
- sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür.
- Rusya Federasyonu ile Ukrayna
- arasındaki son gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı.
- Saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin
- sağlanmasına ve iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna’nın
- egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir
- şekilde çözülmesine yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç
- duyulduğu kaydedildi.
- 'MONTRÖ' DETAYLARI
- Türkiye’nin, Karadeniz’de
- barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin
- titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının
- gereğini yerine getirmesinin yanında arabuluculuk ve
- kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtildi.
- Irak’taki siyasi süreçlerin,
- ülkedeki istikrarı pekiştirecek şekilde ilerletilmesi temennisi
- dile getirilmiş; Irak halkının güvenliğine ve huzuruna atfedilen
- önem vurgulanarak terör örgütleriyle mücadelemizin kararlılıkla
- sürdürüleceği kayda geçirilmiştir.
- LİBYA VE DOĞU AKDENİZ MESELESİ
- Libya’da büyük
- fedakârlıklarla tesis edilen sükunetin, Libya halkının huzur ve
- refaha kavuşması için önemli bir kazanım ve fırsat olduğu
- değerlendirilmiş; yeni çatışmalara sebebiyet verebilecek
- adımlardan kaçınılması, kalıcı barış ve istikrarın tesisi
- için demokratik süreçlerin meşruiyet zemininde işletilmesi
- çağrısında bulunuldu.
- Türkiye'nin sınır güvenliğini
- ve Doğu Akdeniz’deki haklarını korumadaki kararlılığının,
- Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşunun,
- Balkanlar ve Kafkasya’da istikrarı tesis ve sürdürme yönünde
- sergilediği ısrarın, küresel ve bölgesel barışı sağlama
- gayretlerinin ne derece isabetli olduğunun son gelişmelerle bir kez
- daha görüldüğü teyit edilmiştir.