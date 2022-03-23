MGK'da gündem Rusya-Ukrayna savaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki MGK toplantısında Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride Ukrayna'da devam eden savaş hakkında kalıcı çözüm çabalarının artırılması ihtiyacı vurgulandı.

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