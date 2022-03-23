Gündem MGKda gündem Rusya-Ukrayna savaşı
ANKARA

MGK'da gündem Rusya-Ukrayna savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki MGK toplantısında Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride Ukrayna'da devam eden savaş hakkında kalıcı çözüm çabalarının artırılması ihtiyacı vurgulandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: MGKda gündem Rusya-Ukrayna savaşı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü.

  • Toplantıda Rusya- Ukrayna Savaşı görüşüldü. Toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, "Sorunlar Ukrayna'nın toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı çözülmeli" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tüm maddelerine titizlikle uyulması gerektiğinin de altı çizildi.

  • MGK'nın sona ermesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir." ifadesine yer verildi.
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