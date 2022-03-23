MGK'da gündem Rusya-Ukrayna savaşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü.
- Toplantıda Rusya- Ukrayna Savaşı görüşüldü. Toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, "Sorunlar Ukrayna'nın toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı çözülmeli" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tüm maddelerine titizlikle uyulması gerektiğinin de altı çizildi.
- MGK'nın sona ermesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir." ifadesine yer verildi.