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ANKARA

MGK bugün Beştepe'de toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Milli Güvenlik Kurulu, ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesinde Rusya Ukrayna krizine dair değerlendirme yapılacak.

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MGK bugün Beştepede toplanacak
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Milli Güvenlik Kurulu, ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplanacak. Bu yılın ikinci MGK toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

Toplantıda Perşembe günü Erdoğan'ın da katılacağı Brüksel'deki Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna krizine dair değerlendirme yapılacak.

İki ülke arasında barışın sağlanması için yürütülen diplomasi trafiği ve çalışmalar ele alınacak. Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardımları konuşulacak.

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Terör örgütleriyle mücadele değerlendirilecek

Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. MGK toplantısında PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele değerlendirilecek. Yurt içindeki ve sınır ötesindeki operasyonlarda gelinen son durum gözden geçirilecek.

Bölgesel gelişmeler de MGK toplantısında ele alınacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

Ermenistan ile normalleşme süreci kapsamında Kafkasya'daki gelişmeler görüşülecek.

Beştepe'deki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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