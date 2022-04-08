Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile ne görüştü, hangi konular masaya yatırıldı? İşte haberimizin detayları sizlerle..

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile ne görüştü?

Görüşmede Bakan Akar tarafından; diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı, özellikle Maripol başta olmak üzere sivillerin karadan/denizden emniyetle tahliyesinin aciliyeti üzerinde duruldu.

"Üzerimize düşeni yapacağız"

Ayrıca Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.