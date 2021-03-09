Özgün Miraç gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? 100 geceye denk Miraç Kandilinde Ne Yapılmalı?
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Miraç gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? 100 geceye denk Miraç Kandilinde Ne Yapılmalı?

Binlerce Müslüman yarın geceki Miraç Kandilini en güzel şekilde ve dolu dolu ibadetle idrak etmek istiyor. Yarınki Miraç gecesi yapılacaklar için hazırlıklar şimdiden başladı. Miraç gecesi tüm Müslümanlar için vesilei cemiledir. Bu fırsat gecesinden Müslümanlar en iyi şekilde yararlanmak için Miraç Kandilinde Ne Yapılmalı sorusuna yanıt arıyor. Müslümanlar, Efendimizin “Yüz geceden daha hayırlı bir gecedir” hadisi şerifiyle bildirdiği Miraç gecesi yapılacak ibadetler için araştırmalara başladı. Biz de haberimizi ibadetler ve dualar ile Miraç kandilini en verimli şekilde geçirilmesi için derledik. Peki, 100 geceye denk Miraç gecesi ne yapılır? Miraç gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Miraç gecesi yapılacak ibadetler
Miraç gecesi yapılacak ibadetler

Miraç, kelime anlamı olarak, yukarı çıkmak, yükselmek ya da göğe çıkış demektir. Recep ayının 27. gecesi Miraç gecesidir. 10 Mart’ta idrak edilecek Miraç Kandilinde Ne Yapılmalı sorusuna binlerce müslüman yanıt arıyor. Bu geceye kavuşan Müslümanlar, yapılacak ibadetler ile ne yapılır sorusuna yanıt arıyor. Binlerce Müslüman yarınki Miraç gecesi yapılacaklar için hazırlıklarına bugünden başlamış durumda. Miraç kandilini en verimli ve güzel şekilde idrak etmek isteyenler için yapılacak ibadetleri haberimizde derledik. Peki, Miraç gecesi ne yapılır? Miraç gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? İşte detaylar...

MİRAÇ NEDİR?

Miraç, kelime anlamı olarak, yukarı çıkmak, yükselmek ya da göğe çıkış demektir. İslâm inancına göre ise Efendimizin (s.a.v), Allah’ın (cc) dâveti üzerine yedi kat semâyı aşıp O’nunla görüşmesi mûcizesidir. Bu gecede yapılacak ibadetler çok önemlidir.

MİRAÇ GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Miraç Gecesi Yapılacaklar için en başta namaz gelir. Bu gece kılınacak namazların sevabı Efendimiz tarafından hadisi şeriflerle önemi ve faziletleri ile bildirilmiştir. Peki, Miraç Kandilinde Ne Yapılmalı?

İşte, Miraç gecesi yapılacak ibadetler:

  • Gecenin bir bölümü teheccüd namazı
  • Zikir
  • İstiğfar
  • Dua etmek
  • Seherde kuşluk (dûha) namazı
  • Kur'an okumak

MİRAÇ KANDİLİNDE NE YAPILMALI? MİRAÇ GECESİ YAPILACAKLAR NELERDİR?

Bediüzzaman Hazretleri, “Leyle–i Mi’rac, ikinci bir Leyle–i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket–i maneviye sırrıyla, inşâallah her biriniz kırk bin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisan ile bu kıymetdar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz.” sözleriyle bu gecenin manevî bir fırsat bilinip değenlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmişlerdir.

Bir diğer Miraç Gecesi Yapılacaklar için ise şunlar tavsiye edilir:

“Her kim o gecede 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir sure okur, iki rekatta oturup teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse, sonra 100 kere;
‘Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber’ (Türkçe anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür)
Deyip, 100 kere de istiğfarda bulunur, sonra da Nebi (sav)’e 100 kere salat okursa;
Bir kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir desabah oruca niyet ederse, bir masiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah onun bütün dualarını kabul eder.”

MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK SALAVATLAR ve TÜRKÇE ANLAMLARI

  1. Aleyhissalatu vesselam: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.
  2. Sallallahu aleyhi ve sellem: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.
  3. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.
  4. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUA: AMENERRASULÜ

Miraç Kandili için önem arz eden Amenerrasulü Arapça okunuşu:

اٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّه۪ وَالْمُؤْمِنُونَۜ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِه۪ وَكُتُبِه۪ وَرُسُلِه۪ۜ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِه۪۠ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَص۪يرُ ﴿٢٨٥﴾

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَاۜ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۜ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَٓا اِنْ نَس۪ينَٓا اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَٓا اِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه۪ۚ وَاعْفُ عَنَّا۠ وَاغْفِرْ لَنَا۠ وَارْحَمْنَا۠ اَنْتَ مَوْلٰينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ ﴿٢٨٦﴾

Amenerrasulü duası Türkçe okunuşu

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

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