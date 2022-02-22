Miraç kandili 2022: Diyanet takvimine göre Miraç kandiline kaç gün var?

Üç ayların başlaması ile birlikte, bu aylar içerisinde gerçekleşecek olan kandiller merak konusu oldu. Kandillerin ilki olan Regaib Kandili 3 Şubat'ta idrak edilmişti. Şimdi ise sırada Miraç Kandili geliyor. Peki, 2022 Miraç Kandili ne zaman, kaç gün kaldı?
MİRAÇ KANDİLİNE KAÇ GÜN VAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı Dini Günler Takvimi'e göre Miraç Kandili, 27 Şubat 2022 Pazar gününe denk geliyor. Miraç Kandiline 5 gün kaldı.
2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
1 Mayıs PAZAR: AREFE
2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
8 Temmuz CUMA: AREFE
9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI
8 Ağustos PAZARTESİ 2022: AŞURE GÜNÜ
7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ