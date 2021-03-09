Miraç nedir, ne demek? Miraç Kandili anlamı nedir? Alemler Ötesi Yolculuk...

Müslüman kardeşlerimiz, Miraç ne demek ve Miraç Kandili anlamı nedir gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Bu haberimizde, miraç isminin anlamı ve miraç kandili anlamı ve önemi hakkında detayları derledik. Alemler ötesi yolculuk olarak da adlandırılan Miraç için araştırma yapanlar bu gecenin önemini, anlamını ve ne demek olduğunu merak ediyor. Tüm İslam alemi için mübarek gece, Efendimiz’in (s.a.v) “100 geceden daha hayırlıdır” hadis-i şerifinde bulunduğu Miraç gecesi yarın (10 Mart 2021) tüm İslam aleminde idrak edilecek. Her sene Recep ayının 27. Gecesinde idrak ettiğimiz Miraç hakkında detaylar merak ediliyor. Peki kelime anlamı olarak Miraç ne demek? Her sene tüm İslam alemi tarafından idrak edilen Miraç nedir? İşte, mübarek gece Miraç hakkında bilinmesi gerekenler...

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MİRAÇ NEDİR, NE DEMEK?

Miraç, kelime anlamı olarak, yukarı çıkmak, yükselmek ya da göğe çıkış demektir. İslâm inancına göre ise Efendimizin (s.a.v), Allah’ın (cc) dâveti üzerine yedi kat semâyı aşıp O’nunla görüşmesi mûcizesidir. Miraç gecesi, Allah’ın emriyle, Peygamber Efendimiz (sas)’in rûhen ve bedenen, Burak isimli semavî bir binite binerek Cebrail (as) ile birlikte Mekke’deki Mescid–i Haram’dan Kudüs’teki Mescid–i Aksa’ya [Beytü’l–Makdis] kadar huzur-u kibrayaya uzanan bir yolculuğa çıkmıştır.

Miraç için Yüce Allah (c.c) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:

“Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.” (el-İsrâ, 1)

Miraç ile ilgili bir hadis:

Resûlullâh miraca çıkmadan sadrının temizlenmesini şöyle anlatır:

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“Ben Kâbe’nin Hatîm kısmında yatıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında bana biri geldi, şuradan şuraya kadar (göğsümü) yardı. (Bu sözünü söylerken boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmı gösteriyordu.) Kalbimi çıkardı. Sonra bana, içerisi îman ve hikmetle dolu, altından bir kab getirildi. Kalbim (çıkarılıp su ve Zemzem ile) yıkandı. Sonra içerisi îman ve hikmetle doldurulup tekrar yerine kondu…” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk 6, Enbiyâ 22, 43; Müslim, Îman 264)

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI NEDİR?

Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hâdisesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hicretinden 18 ay evvel vukû bulmuştur. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peygamber Efendimiz bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir.

Alimler tarafından Miraç gecesinin Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olduğu söylenir.

Miraç kandili anlamı deyince aslında tüm mesele, İsrâ ve Miraç olarak ifâde edilen bu ilâhî ikram, bütün beşerî perdeler kaldırılarak idrâklerin ötesinde ve tamâmen ilâhî ölçülerle gerçekleşen bir lutuftur. Meselâ, beşerî mânâda mekân ve zaman mefhûmu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşâhedeler, bir sâniyeden daha az bir zaman içerisinde vukû bulmuştur.

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Yine Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

“Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara Sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…” (Müslim, Îman, 279) müjdesi verilmiştir.

ÖZGÜN Miraç kandilinin önemi nedir? Miraç kandili faziletleri nelerdir?

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