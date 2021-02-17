Mobbing nedir? Mobbinge nasıl karşı konulur?

Dil ve İletişim Uzmanı Şaban Çobanoğlu mobbing kurbanlarının genel özelliklerinin neler olduğu konusunu farklı açılardan değerlendirdi. Konuk insan kaynakları uzmanı Gönül Dangaç Mobbingle baş edebilmenin yöntemlerine, Türkiye'de mobbinge maruz kalanların oranları ve boyutları paralelinde açıklık getirdi. Yaşanılan her çatışmanın mobing olup olmadığı ve mobbingle baş edebilmenin yöntemleri programda mercek altına alındı. Peki, mobbing nedir? İşte detaylar...

İnsan kaynakları uzmanı Gönül Dangaç, en fazla da işyerinde kadınların kadınlara uyguladığı mobbinglere dikkat çekti. Hem daha stratejik hem de daha örgütsel olduğunu söyleyen program konuğu yıldırma politikası geliştiren şahsın, mobbing uyguladığı hedefteki kadının evde ne tür müzik dinlediğinden, giydiği ayakkabının markasına, özel yaşamından zaaflarına kadar her şeyi araştırdığını söylüyor. Bu konudaki istatistiki rakamlarsa bu argümanı destekler nitelikte.

MOBBİNG NEDİR?

Ülkemizde ingilizce mobbing kavramına tam karşılık gelen türkçe kelime psikolojik yıldırma, duygusal baskı, zorlama, psikolojik şiddet tanımları kullanılmaktadır.

Psikolojik yıldırma, duygusal bir saldırıdır. Çalışana saygısız, alçaltıcı, kötü niyetli saldırgan davranışlar üstü veya çalışma arkadaşları tarafından belirgin veya ima yoluyla uygulanmaktadır.

Yıldırma davranışlarını uygulayan saldırgan etrafındaki insanları da yanına alarak çatışma ortamı yaratmakta ve yıldırıcı davranışlarını bir kişiye ya da bir gruba sürekli olarak uygulamaktadır.

Tekrar eden bu davranışlar zamanla artarak devam eden mağdurun zihnini bulandırıcı kendisi ile uğraşmasını sağlayıcı, suçluluk duygusu yaratıcı ve sonuçta psikolojik olarak zarar verici davranışlardır.

Araştırma sonuçlarına göre, yıldırıcı davranış sonucu sıklıkla karşılaşılan sonuç mağdurun istifası, psikolojik tedavi ve intihar görülmektedir. Mağdurun yaşadığı psikolojik rahatsızlığa vücudu fiziksel tepki vermektedir. Depresyon, panik atak, travma sonrası stres bozukluğu, yersiz korkuların oluşması ve psikosomatik rahatsızlıklar yıldırıcı davranışlar sonucu görülebilen durumlardır.