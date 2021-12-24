Modern erkek isimleri 2022- En modern Erkek bebek isimleri

Erkek çocuk sahibi olmaya hazırlanan anne ve baba adaylarının akıllarındaki ilk soru işareti ona vereceği ismin ne olacağıdır. Modern erkek isimleri de bu noktada araştırılan başlıkların ilk sırasında yer alır. Daha önce duyulmamış, değişik isimler arayanlar için modern erkek bebek isimlerini sizler için derledik...

ERKEK BEBEK İSİMLERİ 2022

Erkek bebek isimleri her yıl olduğu gibi 2022 yılı için de merak ediliyor. 2022 yılında doğacak erkek bebekler için anne ve babaları şimdiden isim arayışında. En modern erkek isim ve anlamlarını A'dan Z'ye alfabetik olarak haberimizde sıraladık.

MODERN ERKEK BEBEK İSİMLERİ 2022

Modern erkek isimleri de anne ve baba adaylarının en çok merak edip sorguladığı konulardan biridir. Modern isimler için birbirinden farklı isim önerileri

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Abad; şen, bayındır olan kimse.

Abaka Han; İlhanlı hükümdarı ünlü komutan Hülagu’nun oğlu.

Abbas; sert, çatık kaşlı olan kimse.

Abdi; kulluk eden.

Abdulkadir; her şeye gücü yeten.

Abdullah; Allah’ın kulu.

Abdülazim; Azamet ve büyüklük sahibi.

Abdülaziz; büyük ve aziz olan.

Abdülbaki; sonsuz ve ebedi olan.

Abdülhak; hak ve gerçek ile ilgili olan.

Abdülhamid; övülmüş, kutsanmış olan kimse.

Abdülkadir; bitmez kuvvet sahibi olan.

Abgun; gök, mavi renk.

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Abher; nergis çiçeği, yasemin.

Abidin; dini bütün olan.

Abuşka; koca, yaşlı erkek.

Acar; atılgan, becerikli.

Acun; dünya, varlık.

Adem; yaratılan ilk insan.

Adiy; savaşçı, savaştan geri kalmayan.

Adnan; ölümsüzlüğe kavuşmuş.

Afşin; zırh, silah.

Ahmet; çok, en çok övülen.

Arda: işaret yerine dikilmiş çubuk.

Arif: ilim irfan sahibi.

Asil: soylu.

Atakan: atalarının kanını taşıyan.

Atilla: savaşçı, Hun imparatoru.

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Aydın: ışık ile aydınlanmış.

Aytaç: ay tacına sahip olan kimse.

Aytuğ: padişah başlığına takılan sorguç.

Azmi: niyetli, istekli, kararlı.

B İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Barın: Kuvvet.

Battal: cesur, büyük.

Behram: Çoban yıldızı.

Behzat: doğuştan asil.

Bekir: ilk olan çocuk.

Bera: fazilet sahibi olan kimse.

Berkan: şakıyan ve parıldayan.

Berkin: güçlü ve sağlam.

Baha: kıymetli değerli olan.

Bahri: denizci, deniz ile uğraşan.

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Barkın: gezgin, yolcu.

Barlas: savaşçı.

Batu: her şeye gücü yeten.

Baturalp: yiğit olan.

Baykal: yaban atı.

Bedir: dolunay.

Bedri: mükemmel insan.

Behlül: güldüren ve çok gülen.

Bera: olgunluk.

Berk: şimşek, yıldırım.

Berkay: güçlü ışıldayan ay.

Bülent: yüksek, ulu, uzun.

C İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Cahit: mücadele eden.

Can: sevimli, gönül, yaşam kaynağı.

Caner: canlı, kılıç kuşanan asker.

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Cankan: soyu temiz.

Celal: büyüklük.

Cem: toplama, bir araya getirme, şarap kadehi.

Cemil: güzel yüzlü.

Cenk: savaş.

Ceyhun: Amu Derya gölü.

Cumhur: topluluk, yığın.

Civan: genç, taze.

Ç İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Çağatay: Doğu Türk lehçelerinden birisinin adı.

Çağan: Şenlik, bayram, kutlama.

Çağlar: hareketli ve atik.

Çağrı: davet.

Çelen: becerikli.

Çelik: çok sert, dayanıklı.

Çetiner: güçlü erkek.

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D İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Dâver: Doğru ve adil hükümdar.

Demiralp: demir gibi sağlam olan.

Demirhan: demir gibi güçlü.

Dikmen: dağ zirvesi.

Dinçer: sağlam, yiğit.

Direnç: dayanma gücü.

Doğaner: yırtıcı, gözü pek olan.

Doğu: Güneş’in doğduğu taraf.

Dora: dağ zirvesi.

Dündar: koruyucu asker.

E İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Ecevit: yaramaz, afacan.

Ecmel: çok yakışıklı.

Ediz: ulu, gücü yeten.

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Efe: yiğit ve cesur.

Efsun: büyü.

Emin: korkusuz olan.

Ender: çok az bulunan.

Enes: insan.

Engin: uçsuz bucaksız, sınırsız

Enis: sevimli dost.

Enver: nurlu olan.

Eray: ay gibi parlak olan.

Ercan: korkusuz asker.

Erçin: merdiven.

Erda: beyaz karınca.

Erel: kahraman.

Ergün: sert başlı.

Erhan: yiğit.

Erol: sözünde duran.

Esat: çok mutlu.

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Elvan: renkli.

Ezrak: mavi, gök renginde olan.

F İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Fahri: şerefli ve övünçlü.

Faik: üstün, seçkin.

Fatih: toprak alan, fetheden.

Ferhan: sevinçli, mesut.

Ferit: tek başına olan.

Ferruh: kutlu, uğurlu.

Fikret: düşünme, fikir, niyet.

Feda: kurban olan.

Ferhan: sevinçli, şen.

Ferman: emir.

Fırat: nehir.

Furkan: iyi ve kötü arasındaki şeyi gösteren.

G İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

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Gencer: taze, yeni.

Gökben: gök ile ilgili olan.

Gökmen: mavi gözlü.

Görkem: ihtişam.

Göksal: gök ile ilgili olan.

Gökhan: göklerin hükümdarı

Görkay: güzel ay.

Günalp: güneşe benzeyen yiğit.

Günkut: günün uğuru, şansı olan.

Güntan: güneşin doğmasından önceki süre.

Güntekin: güneş gibi tek olan.

Güzey: güneş görmeyen yer.

Giray: Kırım hanı.

Güven: itimat.

Gürsel: gür olan, bol olan.

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H İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Hakan: Türk imparatoru.

Haldun: devamlı süren.

Halit: sürekli.

Halim: yumuşak başlı.

Haluk: güzel ahlaklı.

Hamit: hamt eden.

Hikmet: yüksek bilgiye sahip olan.

Hürkan: özgür kandan gelen.

Hüsrev: İran şahı.

Hüsnü: çok güzel olan.

Hüseyin: küçük sevgili.

I İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Işıner: ışıklı erkek

Ildır: parıltı saçan.

Ilgar: çabuk ve hızlı olup biten.

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Ilıcan: ılık olan.

Ira: öz yapıya sahip olan.

Işık: aydınlık.

Işıkhan: imparator.

Işıker: aydınlık saçan yiğit.

Işınkan: aydın ve kültürlü soydan gelen.

Ilgın: serap.

Ilgaz: hızlı koşu, Anadolu’da bir dağ.

İ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

İhsan: iyilik etmek.

İkbal: gelecek.

İlbey: ülke beyi.

İlhan: Moğol hükümdarı.

İlker: ilk erkek çocuk.

İrfan: kültür.

İskender: ünlü komutan.

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İzzet: değerli, kıymetli olan.

İnan: yöneten, kendisine inanılan.

İnanç: düşünceye bağlılık göstermek.

İşçan: çalışkan

İsmet: parlaklık, temiz.

K İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Kadir: güçlü, her şeye gücü yeten.

Kağan: imparator.

Kamil: olgun insan.

Karahan: Hükümdar.

Kaya: sert taş parçası.

Kemal: olgun insan.

Kenan: Filistin toprakları.

Kerem: şeref.

Koray: Ateş renginde olan ay.

Korkut: güçlü hükümdar.

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Köksal: sağlam olan.

Kubilay: büyük kağan.

Kürşat: yiğit.

Kabil: önde olan.

Kasım: taksim eden.

Kutay: kutlu olan.

Kıvanç: iftihar.

L İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Lamih: parıldayan.

Laçin: şahin.

Latif: nazik, zarif, iyi huylu.

Levent: güçlü ve çevik.

Lebib: akıllı ve zeki olan.

Lema: her şeye güç yetiren.

Lezgi: Kafkas halkı.

Lisa: asil ve mükemmel olan.

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Lokman: doğruluk gösteren.

Lütfü: iyilik seven, iyi karşılık veren.

M İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Mahzun: kederli, tasalı.

Mansur: muzaffer olan.

Mazhar: sahip olan.

Melih: güzel, sevimli kişi.

Mert: sözünde duran.

Mete: imparator.

Metin: sağlam ve dayanıklı.

Mithat: övülen.

Muhsin: ihsan eden.

Murat: arzu, istek belirten.

Müjdat: iyi haber.

Mestan: mest olmuş olan.

Miraç: yükselen.

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Mirza: hükümdar soyundan gelen.

Muaz: saklanan.

Müren: nehir.

N İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Naci: kurtulmuş olan.

Nahit: aslan.

Namık: yazıcı.

Nazım: düzenleyen.

Nazif: temiz ve pak olan.

Necati: kurtuluşa eren.

Necip: asil ve soylu.

Nedim: sohbet arkadaşı.

Nevzat: yeni doğan çocuk.

Numan: kan, kan bağı.

Nusret: üstünlük.

O İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

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Oğuz: iyi huylu olan, Türk soyu.

Oğuzhan: Oğuz soyu hükümdarı.

Okan: anlayan ve anlayışlı.

Oktay: çok kızgın, sinirli.

Onur: şeref ve haysiyet.

Orhan: güçlü kimse.

Ozan: şair, şiir yazan.

Ö İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Ömer: İmar eden anlamında, dört halifeden ikincisi.

Önder: liderlik yapan, önde olan.

Özcan: samimi ve içten olan.

Özer: yiğit ve sözünde duran.

Özgür: kendine göre hareket edebilen, köle olmayan.

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Özkan: soylu kişinin kanından gelen.

P İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Payidar: kişiliği sağlam olan.

Pertev: sıçrama yapan.

Perver: seven, yetiştiren.

Peyami: bilgili kimse.

Pekalp: güçlü sert, yiğit.

Pekay: çok aydınlık.

Pekcan: cennete ölümsüzlüğe ulaşmış kimse.

Pekel: sağlam ve güçlü el.

Peker: yiğit ve kuvvetli.

Perk: güçlü

Pinhan: gizlide kalmış olan.

Poyraz: yüce olan kimse.

Pozan: candan olan.

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R İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Rafet: sert, çatık kaşlı.

Rahmi: koruyan, esirgeyen.

Ramim: cennete ölümsüz olan.

Rasim: beyaz ay.

Rauf: dünya.

Reha: candan olan.

Remzi: gizli olan.

Renan: kızıl kan.

Rıfat: yükseklik ile ilgili olan.

Rıdvan: aslan gibi cesur.

Ruhi: prens.

Rüzgar: yel, esinti.

S İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Sabri: sabreden.

Saim: oruç tutan.

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Sakıp: çok parlak.

Salih: yararlı.

Samet: çok yüksek, ulu katında olan.

Samih: cömert.

Samim: merkez.

Sancar: kısa kama.

Sargın: candan.

Sarp: çetin.

Seçkin: genelden ayrılan.

Selcan: coşkun.

Selçuk: güzel şekilde konuşan, Türk hükümdarı.

Selim: sağlam ve doğru konuşan.

Semih: eli açık, cömert.

Sercan: sevgili.

Serdar: baş komutan.

Serkan: soyu kanlı.

Sertaç: çok sevilen.

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Server: başkan.

Sezai: uygun.

Sinan: sivri uçlu silah.

Sökmen: yiğit.

Soner: son olan yiğit.

Soysal: uygar.

Suavi: kalıcı.

Süheyl: kutlu.

Sümer: kutlu.

Sunar: takdim eden.

Ş İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Şahin: yırtıcı kuş.

Şansal: niteliklerine uygun.

Şayan: yakışan.

Şehzade: padişah çocuğu.

Şener: mutlu.

Şenol: her zaman neşeli.

Şensoy: mutlu soydan gelmekte olan.

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Şerif: soylu ve temiz.

Şevket: büyük.

T İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Taha: Kuran’da sure adı.

Talat: yüz, surat, çehre, sima.

Talay: daha fazla olan.

Talip: arayan ve isteyen.

Tamay: dolunay.

Tamer: nitelikli olan kimse.

Tan: güneşin doğması öncesindeki karanlık.

Tanberk: şafak çizgisi.

Tanfer: tan vakti.

Tanju: Türk hükümdarı.

Tansel: şafak seli.

Tarcan: ayrıcalıklı dost.

Tayfur: küçük kuş.

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Taygün: çocuk.

Taykut: kutlu olan.

Tekay: eşi görülmeyen.

Tekcan: değerli, eşsiz.

Tekin: her zaman uyanık.

Teoman: imparator.

Tevfik: başarı.

Tezcan: heyecanlı.

Timuçin: Katı, sağlam demir.

Timur: demir, imparator.

Tolay: topluluk.

Toprak: yeryüzünün üst kısmı.

Toygar: bir tür kuş.

Tugay: iki alaydan oluşmuş askeri birlikte.

Tuna: çok bol olan.

Tunç: dayanıklı metal.

Tuncay: tunca benzeyen ay.

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Turgay: bir serçe türü.

Turhan: soylu.

U İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Ufuk: gök ile yerin temas noktası.

Uğur: şans, bereket.

Uğurlap: dünya.

Uğut: baygın.

Ulaş: çok övülen.

Ulaç: ölümsüz.

Ulubey: saygın ve değerli.

Uluğ: yüce ve saygın.

Uluhan: güçlü kağan.

Umur: aldırış etmeyen.

Umut: beklenti, gelin tacı.

Ural: beyaz gece.

Uras: mutluluk.

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Utku: yüce.

Uygur: şerefli olan,

Uzay: boşluk.

Ü İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Ülker: yıldız.

Ülgen: yüce, ulu olan.

Ünal: adı duyulan.

Ümit: beklenti.

Üner: tanınmış olan.

Ünkan: soylu kandan gelen.

V İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Vaha: çölde bulunan sulak kısım.

Vakkas: okçu

Varol: sağlıklı yaşa anlamında.

Vedat: sevgi, dostluk, yakınlık.

Vefa: sözünü yerine getirme.

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Velit: yeni doğan çocuk.

Volkan: yanardağ.

Vural: istediğini alan.

Y İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Yağız: esmer ve güçlü yiğit.

Yağın: yağmur.

Yakut: parlak kırmızı renkte olan.

Yalçın: parlak ve sarp olan.

Yalın: sade ve açık.

Yalman: sivri uç.

Yaman: güç ve beceri sahibi.

Yaşar: uzun ömürlü yaşayan.

Yavuz: cesur, mert.

Yekta: tek olan.

Yıldıray: parlak, ışık saçan ay.

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Yıldırım: şimşek.

Yılmaz: hiçbir zaman pes etmeyen.

Yücel: yükselme talebi.

Yiğit: güçlü, cesur olan.

Z İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Zafer: amacına ulaşmak.

Zahit: ışıltılı yıldız.

Zekai: zeka ile ilgili olan.

Ziya: aydınlık olan.

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