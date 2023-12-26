İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Mohamed Salah'tan Gazze Paylaşımı

Liverpool'un ve Mısır Milli Takımı'nın süper yıldızı Muhammed Salah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gönülleri fethetti.

Noel'in ailelerin bir araya gelerek kutlama yaptığı bir zaman olduğunu kaydeden Salah, "Orta Doğu'da devam eden acımasız savaş, özellikle de Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz" mesajını paylaştı.

Gazze'de yakınlarını kaybeden insanların acılarını paylaştığını vurgulayan Salah, "Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller" ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah Kimdir?

Liverpool takımında Forvet mevkinde forma giyen Mohamed Salah, 15 Haziran 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 71 kilo olan Mohamed Salah, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 18 maça çıkan Mohamed Salah, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Mohamed Salah, bu sezon 7 asist ve 12 gol katkısı ile oynamaktadır.







