|
Özgün

Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlileri hatırlattı: "Lüften onları unutmayın"

Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da sürdüren Mısırlı futbolcu Mohamed Salah sosyal medya hesabından Gazze'ye yapılan saldırıları hatırlattı. Liverpool'un Mısırlı süper starı Mohamed Salah, Gazze'yi unutmadı. Salah, "Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz" ifadesini kullandı.

13:47 - 26/12/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Mohammed Salah
Mohammed Salah

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Mohamed Salah'tan Gazze Paylaşımı

Liverpool'un ve Mısır Milli Takımı'nın süper yıldızı Muhammed Salah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gönülleri fethetti.

Noel'in ailelerin bir araya gelerek kutlama yaptığı bir zaman olduğunu kaydeden Salah, "Orta Doğu'da devam eden acımasız savaş, özellikle de Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz" mesajını paylaştı.

Gazze'de yakınlarını kaybeden insanların acılarını paylaştığını vurgulayan Salah, "Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller" ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah Kimdir?

Liverpool takımında Forvet mevkinde forma giyen Mohamed Salah, 15 Haziran 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 71 kilo olan Mohamed Salah, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 18 maça çıkan Mohamed Salah, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Mohamed Salah, bu sezon 7 asist ve 12 gol katkısı ile oynamaktadır.



#Mohamed salah
#liverpool
#gazze
#filistin
#Mohamed salah gazze
#noel
7 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlileri hatırlattı: "Lüften onları unutmayın"