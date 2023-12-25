İsrailli yetkiliden çok konuşulacak Gazze itirafı: Çok zor

Katil İsrail ordusu, Hamas'ın taktiklerinin İsrail askerleri arasında kayıpların artmasına neden olması nedeniyle güney Gazze'deki önemli bir kazanım elde etmenin aylar sürebileceğini söylüyor.





Pazar günü yayınlanan bir raporda Wall Street Journal , üst düzey bir İsrail askeri yetkilisinin, İsrail güçlerinin kuzey Gazze'de yaptığı gibi kontrolü ele geçirmesinin zor olduğunu ve aylar sürebileceğini söylediğini aktardı.









2 günde 16 asker öldü





Rapor, Gazze'deki İsrail güçleri arasındaki kayıpların arttığı ve Cuma ve Pazar günleri arasında bölgede en az 16 İsrail askerinin öldürüldüğü bir dönemde geldi.





Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazlı açıklamada, 14. Zırhlı Tugay'dan Astsubay Nitai Maizels (30) ile Nahal Tugayı'nın 50. Taburu'ndan Rani Tamir'in (20) Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.





İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 156'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 İsrail askeri öldürüldü.







